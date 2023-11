「魷魚遊戲」真人秀玩家失溫、神經損傷 威脅告Netflix

韓劇「魷魚遊戲 」2021年於Netflix 平台播出後,在全世界獲得爆炸性的人氣,隨後官方抓緊熱潮,宣布要將劇中的遊戲翻拍成真人實境秀,並於本月22日上架「魷魚遊戲:真人挑戰賽」前5集。然而實境秀才剛開播不久,就有參賽者揚言要向Netflix與製作公司提告,因為製作組為了玩遊戲,要求參賽者在零下3度的野外待上數個小時、幾乎沒有移動,導致參賽者失溫、神經損傷。

衛報報導指出,兩名參加的魷魚遊戲實境秀的玩家透過律師表示,他們在節目中餐與「123木頭人」遊戲時,長時間待在寒冷的環境中一動也不動,當時正值英國寒流期間,室外的氣溫驟降至攝氏零下3度,雖然寒冷,但許多參賽者為了獎金,還是決定繼續待著。

「魷魚遊戲」劇中經典的「123木頭人」遊戲。(取材自X@/What’s on Netflix X)

實境秀的拍攝地點是英國貝德福(Bedford)前皇家 空軍基地「卡丁頓片場(Cardington Studios)」。Netflix後來也證實,在456名參賽者中,有3人在節目錄影期間「接受了治療」,但對於有參賽者受重傷被擔架抬走的說法,Netflix予以否認,表示並不屬實。

SQUID GAME: THE CHALLENGE will released in three batches.



Batch 1 - November 22nd (5 episodes)



Batch 2 - November 29th (4 episodes)



Batch 3 - December 6th (1 episode)https://t.co/2MPO1szmJZ pic.twitter.com/OCQSRh1yTN