「魷魚遊戲」真人秀玩家失溫、神經損傷 威脅告Netflix

韓劇「魷魚遊戲」官方將劇中的遊戲翻拍成真人實境秀「魷魚遊戲：真人挑戰賽」。（取材自X＠／What’s on Netflix X）

韓劇「魷魚遊戲 」2021年於Netflix 平台播出後，在全世界獲得爆炸性的人氣，隨後官方抓緊熱潮，宣布要將劇中的遊戲翻拍成真人實境秀，並於本月22日上架「魷魚遊戲：真人挑戰賽」前5集。然而實境秀才剛開播不久，就有參賽者揚言要向Netflix與製作公司提告，因為製作組為了玩遊戲，要求參賽者在零下3度的野外待上數個小時、幾乎沒有移動，導致參賽者失溫、神經損傷。

衛報報導指出，兩名參加的魷魚遊戲實境秀的玩家透過律師表示，他們在節目中餐與「123木頭人」遊戲時，長時間待在寒冷的環境中一動也不動，當時正值英國寒流期間，室外的氣溫驟降至攝氏零下3度，雖然寒冷，但許多參賽者為了獎金，還是決定繼續待著。

「魷魚遊戲」劇中經典的「123木頭人」遊戲。（取材自X＠／What’s on Netflix X）

實境秀的拍攝地點是英國貝德福（Bedford）前皇家 空軍基地「卡丁頓片場（Cardington Studios）」。Netflix後來也證實，在456名參賽者中，有3人在節目錄影期間「接受了治療」，但對於有參賽者受重傷被擔架抬走的說法，Netflix予以否認，表示並不屬實。

SQUID GAME: THE CHALLENGE will released in three batches.



Batch 1 - November 22nd (5 episodes)



Batch 2 - November 29th (4 episodes)



Batch 3 - December 6th (1 episode)https://t.co/2MPO1szmJZ pic.twitter.com/OCQSRh1yTN — What's on Netflix (@whatonnetflix) November 20, 2023

律師表示，參賽者以為他們正在參加一個有趣的活動，傷者沒有料到他們會受到這麼嚴重的傷害，但是他們卻待在寒冷的環境中，處於一個痛苦、有壓力的姿勢下，然後受傷了。」

有參賽者描述，他在節目錄影過程中看到有人暈倒，然後旁人大喊呼叫醫生，「還有人因此失溫，有一個人的手凍到發紫了。」

「魷魚遊戲：真人挑戰賽」的發言人表示，目前尚未有魷魚遊戲參賽者提出任何訴訟，並強調他們非常重視參賽者的福利。

魷魚遊戲真人秀玩家「失溫、神經損傷」 威脅告Netflix

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