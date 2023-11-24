侯柯看板「柯文哲被塗銷」藍立委參選人找電影繪師「畫上趙少康」
國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲昨各自與副手一同去登記參選，被網友戲稱藍白合「最大苦主」的新北市板橋東區立委參選人葉元之今上午找來電影海報繪師，將「侯柯看板」的柯文哲覆蓋，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康，表示用最細緻的方式處理，也表達對柯文哲及趙少康的尊重。
近日受到網友高度關注的「侯柯看板」，葉元之今天上午約7點多，找來電影海報繪師替他將「柯文哲」，要塗成趙少康的樣子。葉元之表示，昨天太多支持者經過看板，都要他趕快把柯文哲處理掉，「我昨天有去要趙少康的照片，但還沒有拿到，還來不及輸出他的照片，昨晚緊急找來電影海報彩繪師來協助」。
葉元之說，就像早期瓊瑤的海報一樣，順店讓大家重溫小時候的回憶，這也是對柯文哲跟趙少康的尊重，「雖然藍白沒合很遺憾，若侯友宜跟柯文哲可以配成一組聲勢不得了，但後來事與願違，不過國民黨立刻提名趙少康當副手，依然維持這樣的氣勢」。
葉元之坦言，如果只是把趙少康的照片輸出貼上去有點不尊重，因此用最細緻的方式處理這塊看板，再加上昨天有人告訴他這邊已經成為打卡景點，在網路上還查得到這個地方，不過因為還要畫一段時間，繪師先將輪廓勾勒出來，再慢慢描繪好。網友紛紛留言表示「太有創意了！」、「太好笑，直接將柯文哲覆蓋起來！」
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