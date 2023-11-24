侯柯看板「柯文哲被塗銷」藍立委參選人找電影繪師「畫上趙少康」

葉元之今上午找來電影海報繪師，將「侯柯看板」的柯文哲覆蓋，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。(圖:葉元之提供)

國民黨 總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲 昨各自與副手一同去登記參選，被網友戲稱藍白合「最大苦主」的新北市板橋東區立委參選人葉元之今上午找來電影海報繪師，將「侯柯看板」的柯文哲覆蓋，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康 ，表示用最細緻的方式處理，也表達對柯文哲及趙少康的尊重。

近日受到網友高度關注的「侯柯看板」，葉元之今天上午約7點多，找來電影海報繪師替他將「柯文哲」，要塗成趙少康的樣子。葉元之表示，昨天太多支持者經過看板，都要他趕快把柯文哲處理掉，「我昨天有去要趙少康的照片，但還沒有拿到，還來不及輸出他的照片，昨晚緊急找來電影海報彩繪師來協助」。

葉元之日前掛出與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的聯合看板，直到昨天仍是網友熱議的話題。（記者張曼蘋／攝影）

葉元之找來電影海報繪師，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。(圖：葉元之提供）

葉元之找來電影海報繪師，打算要直接「畫上」國民黨副總統參選人趙少康。(圖：葉元之提供）

葉元之說，就像早期瓊瑤的海報一樣，順店讓大家重溫小時候的回憶，這也是對柯文哲跟趙少康的尊重，「雖然藍白沒合很遺憾，若侯友宜跟柯文哲可以配成一組聲勢不得了，但後來事與願違，不過國民黨立刻提名趙少康當副手，依然維持這樣的氣勢」。

葉元之坦言，如果只是把趙少康的照片輸出貼上去有點不尊重，因此用最細緻的方式處理這塊看板，再加上昨天有人告訴他這邊已經成為打卡景點，在網路上還查得到這個地方，不過因為還要畫一段時間，繪師先將輪廓勾勒出來，再慢慢描繪好。網友紛紛留言表示「太有創意了！」、「太好笑，直接將柯文哲覆蓋起來！」