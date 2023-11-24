一雙600美元的「小髒鞋」打算IPO 銀行家穿它奔赴米蘭卡位

以「小髒鞋」聞名的義大利精品品牌Golden Goose傳出打算首次公開發行股票（IPO）。(路透)

以「小髒鞋」聞名的義大利 精品品牌Golden Goose（金鵝）傳出打算首次公開發行股票 （IPO），據知情人士透露，想要在Golden Goose潛在IPO案搶下一席之地的銀行人士，紛紛穿著該品牌一雙要價600美元的運動鞋參與提案會議。

彭博資訊報導，知情人士說，上周有十多家銀行就Golden Goose可能的米蘭上市交易參與了競爭，銀行人士們提出的Golden Goose公司估值介於30億歐元（約33億美元）至40億歐元。

至少20位投資銀行人士在進行提案時，穿了Golden Goose的運動鞋。其中一人表示，他不得不趕到該品牌的米蘭旗艦店去買一雙鞋，後來發現其他競爭者早已做了同樣的事。

彭博新聞6月報導，擁有Golden Goose的母公司、私募股權業者Permira正在評估要把這個在2020年以13億歐元收購的事業賣掉。知情人士說，現在重點轉移為上市。

Golden Goose鞋子每雙鞋都是手工打磨，主打磨得髒髒舊舊的風格、搭配一個大大星號標誌，是包括流行音樂天后泰勒絲 、韓國男星宋仲基等許多名人愛穿的鞋。知情人士說，參加IPO提案會議的銀行人士們都是穿著精致西裝搭配該品牌的運動鞋，這也是讓潛在客戶印象深刻的常用策略。

Permira對於Golden Goose的上市準備工作仍在早期階段，潛在IPO細節可能會發生有調整。Permira的一位代表不予置評。

在9月，另一個知名鞋子品牌勃肯（Birkenstock）也在美國掛牌上市。這家德國公司高調上市的交易首日，紐約證交所交易員也穿著勃肯涼鞋。不過，這檔股票上市後的表現不佳，迄今股價仍低於發行價。