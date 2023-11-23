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過節看什麼？爛球隊+爛教頭好詼諧 厭世烏龜開導孩童好溫馨

中央社／台北24日電
邁可法斯賓德（中）主演的「下一球，勝利」改編自真人真事。圖為劇照。（美聯社）
邁可法斯賓德（中）主演的「下一球，勝利」改編自真人真事。圖為劇照。（美聯社）

年底院線、串流值得期待的佳作陸續上映，「萬磁王」（Magneto）邁可法斯賓德（Michael Fassbender）重返影壇上工，改編真人真事的「下一球，勝利」（Next Goal Wins），還有溫馨動畫「畢業有蜥望」（Leo）。

由「雷神索爾3」（Thor: Ragnarok）鬼才導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導的電影「下一球，勝利」，靈感來自2014年同名紀錄片，曾以0比31懸殊比數輸球的「史上最爛球隊」美屬薩摩亞足球隊和「最魯蛇教頭」湯瑪斯隆根（Thomas Rongen）終於找到融合方法，為踢進1球、贏得首場比賽而努力。

全片不僅找來邁可法斯賓德主演，更充滿塔伊加維迪提的個人詼諧幽默，期待帶給觀眾「放慢腳步、快樂過生活」感受。即日已在院線上映。

影音來源：二十世紀影業

另外，好萊塢笑匠亞當山德勒（Adam Sandler）獻聲配音的動畫音樂喜劇「畢業有蜥望」也會讓人帶來好心情。

動畫音樂喜劇「畢業有蜥望」在Netflix上線，並有中文配音。圖為劇照。（美聯社...
動畫音樂喜劇「畢業有蜥望」在Netflix上線，並有中文配音。圖為劇照。（美聯社）

電影描述高齡74的厭世蜥蜴李奧，與烏龜好友在美國小學飼養箱一住就是幾十年，有天得知自己將不久於世後，李奧本想計畫逃脫，沒想到班上小朋友們焦慮的煩惱讓他走不開，還忍不住「開金口」解惑，意外成為孩子的人生導師。目前全片已在Netflix上線，更有中文版配音適合闔家共賞。

影音來源：Netflix Asia

喜歡浪漫愛情劇的，不能錯過南韓電影男神鄭雨盛睽違12年回歸小螢幕新作，與「機智醫生生活」申鉉彬搭檔的韓劇「跟我說愛我」。全劇改編自日劇史上三大純愛劇之一，1995年由豐川悅司與常盤貴子主演的同名劇集，刻劃聽障畫家與演員訓練生間刻骨銘心的愛情，讓人期待韓版的火花。27日起在Disney+串流開播。

影音來源：Disney Plus TW

日劇 足球 好萊塢

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