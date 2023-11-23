我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

柯文哲搭檔「新光小公主」吳欣盈 參選正副總統

新罕82歲翁住活動屋、除草機代步 身後捐380萬回饋社區

編譯俞仲慈／綜合23日電
沒有任何資產，平日以除草機代步的新罕布夏州辛斯代爾鎮居民霍特，今年6月去世後，將生前累績的380萬儲蓄，全數捐贈給他生前居住的小鎮。(美聯社)
沒有任何資產，平日以除草機代步的新罕布夏州辛斯代爾鎮居民霍特，今年6月去世後，將生前累績的380萬儲蓄，全數捐贈給他生前居住的小鎮。(美聯社)

據美聯社報導，新罕布夏州小鎮一名82歲老翁，生前沒有汽車、沒有家具，卻在今年6月去世後，將生前累績的380萬儲蓄，全數捐贈他所在的社區。

新州小鎮辛斯代爾(Hinsdaleto)居民僅有4200人，其中靠打零工維生的霍特(Geoffrey Holt)，以活動住宅為家，屋內沒有家具、沒有電視、也沒有電腦，一身破舊衣服，代步工具是一台除草機，生平除了收集汽車和火車模型外，沒有任何嗜好。

霍特前老闆兼好友的史密斯(Edwin Smith)直言：「他似乎擁有想要的所有東西，而他想要的東西也不多。」

直到霍特今年過世後，社區居民才恍然大悟，霍特竟是坐擁數百萬現金的大富翁，更重要的是他將380萬元遺產全部捐給小鎮4200居民，根據其遺囑內容：「捐贈給辛斯代爾鎮，提供社區教育、健康、娛樂和文化經費之用。」

鎮選舉委員會主席迪歐瑞(Steve Diorio)表示：「我認為沒有人知道他竟然如此成功，我知道他沒有什麼家人，儘管如此，他仍將遺產捐給生前居住的小鎮，真是一份偉大的禮物。」

身為遺囑執行人的史密斯透露，霍特早年曾在佛蒙特州布拉特伯勒(Brattleboro)一家穀物碾製廠擔任主管，隨後將儲蓄投入投資市場，獲利超過預期，霍特不知如何處理，史密斯即提醒他莫忘小鎮，但對於霍特處理遺產的方式，仍感到驚訝：「當我知道所有的錢都捐給小鎮時，我真有點傻眼。」

小鎮目前規畫將380萬元設立信託基金，然後每年領取15萬元孳息，鎮長凱瑟琳‧林奇(Kathryn Lynch)也承諾將會「像霍爾生前那樣，非常節儉地運用其遺產。」

霍特81歲的妹妹艾莉森‧霍特(Alison Holt)透露，哥哥有閱讀障礙，而且生活非常節儉低調：「他總是告訴我，他的人生目標就是確保沒有人注意到他，否則可能有麻煩。」但仍難掩遺憾表示：「他生前沒有讓自己享受過一下。」

儲蓄 新罕布夏州 投資

上一則

黑五看美足？亞馬遜與NFL想打造「亞馬遜超級盃」傳統

延伸閱讀

億萬富豪之女售2650萬馬里布豪宅 白宮設計師打造

億萬富豪之女售2650萬馬里布豪宅 白宮設計師打造
華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天

華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天
德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗

德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗
寫歷史 華府議會通過非裔女性史密斯任警局長

寫歷史 華府議會通過非裔女性史密斯任警局長

熱門新聞

圖為人際關係示意圖。（取材自unsplash）

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

2023-11-16 03:45
火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

2023-11-17 21:48
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46
圖片來源/ingimage

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

2023-11-17 18:13
示意圖。（取材自unsplash）

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

2023-11-18 01:09

超人氣

更多 >
沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患
2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
劉德華慟認爸爸過世 「在家人陪伴下安詳離世」

劉德華慟認爸爸過世 「在家人陪伴下安詳離世」