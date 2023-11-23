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一生翻肚游泳 深海怪魚身分曝光 靠「垂釣」捕食「深海法拉利」

編譯梁采蘩／即時報導
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。

阿拉巴馬大學副教授哈特（Pamela Hart）專門研究在極端條件下生存的魚類，她說：「正當你以為牠們怪到不行時，鮟鱇魚又超越了自己。」

影片來源：YouTube

紐約時報報導，巨棘鮟鱇（Whipnose anglerfish）體型不比家貓大，但臉上長著一根又長又軟的附肢，能伸展到體長的4倍，靠生活在誘餌尖端的細菌發出生物光來捕食獵物。但紐西蘭博物館魚類館館長史都華（Andrew Stewart）說，只有母魚才會如此，公魚是「可憐的小蝌蚪」，體型遠小於母魚，而且生來沒誘餌。

近一世紀以來，科學家一直認為巨棘鮟鱇會像許多附肢較短的鮟鱇一樣，將餌懸掛在臉前。如今在大西洋、太平洋和印度洋執行水下任務時拍到的影片則顯示，巨棘鮟鱇在漆黑深海中是倒掛著生活，將長長的釣竿垂入海底，一動也不動地隨波逐流。

史都華說，水下遙控載具（ROV）最早在20多年前拍到這種現象，研究人員曾試著用潛水器將巨棘鮟鱇扶正，但「牠們很快又變回翻肚的狀態」。

研究人員猜想，藉著讓誘餌離嘴更遠，巨棘鮟鱇才能捕獲更大、更快的獵物，而不會誤咬到自己。史都華說，研究人員解剖一條巨棘鮟鱇時曾發現腹中有一條魷魚，這可是貨真價實的戰利品，因為「魷魚是深海中的法拉利」，巨棘鮟鱇必須「速度極快、效率極高，才捕得到魷魚」。

史都華也說，這項新認識凸顯了ROV攝影對深海生物學的革命意義。在這項設備問世前，科學家只能研究被拖網撈上來的死魚，牠們的組織往往會因水壓劇變而受損，而光靠巨棘鮟鱇的解剖樣本，也看不出牠們會有如此怪異的行為。

紐約時報 博物館 印度

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