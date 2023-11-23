我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜點頭會郭柯 23日16時30分君悅會面 馬英九當見證人

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

他偷偷捐精沒跟妻子說 20年後坦承「外面有小孩」讓妻好傷心

聯合新聞網／即時報導
丈夫20多年前捐精生子卻沒有告訴她，令她十分傷心。示意圖。（取材自unsplash）
丈夫20多年前捐精生子卻沒有告訴她，令她十分傷心。示意圖。（取材自unsplash）

一名女網友跟丈夫結婚20幾年，沒想到一直到最近才發現丈夫曾經偷偷跑去捐精，還因此在外面生了一個孩子，令她十分傷心。

據鏡報（Mirror）報導，這名女子向媒體投稿，表示自己跟丈夫結婚20幾年，當初剛結婚時兩人都很窮，曾經討論過是否要捐精子或卵子來變現，不過兩人討論後決定不這麼做。

2017年，丈夫透過DNA檢測網站，發現自己在外面還有一個親生女兒，於是開始想辦法跟這個女兒聯繫。因為只要做基因檢測上網輸入資料，其他孩子就會發現自己在外面還有同父異母的兄弟姊妹，所以丈夫也告訴了自己（與妻子生的）小孩，但卻遲遲沒有向妻子坦承真相。

一直到近期女子偶然聽見自己女兒跟爸爸談話，女兒問爸爸「你告訴媽媽了嗎？」在追問之下，才知道丈夫藏著這個祕密這麼多年，甚至還要自己的孩子對她保密。

女子非常的傷心又憤怒，她認為丈夫偷偷捐精的行為是覺得「光有這個家還不夠」，而且丈夫得知真相也沒有告訴她，甚至還要求孩子們幫忙保密，令她不知該如何信任對方。

心理治療師戈特利布（Lori Gottlieb）表示，在經歷「被背叛」的感覺後，感到自我懷疑、憂鬱、焦慮、憤怒或羞恥都是正常的，個案甚至也可能出現失眠、麻木或恐慌症發作的情形。

檢測 失眠 DNA

上一則

感恩節吃火雞餐不稀罕：鱷魚、熊、鹿、蛇 野味端上桌

下一則

一生翻肚游泳 深海怪魚身分曝光 靠「垂釣」捕食「深海法拉利」

延伸閱讀

民調：芝市長上任半年支持率28％ 歷屆市長倒數第3

民調：芝市長上任半年支持率28％ 歷屆市長倒數第3
治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％
冰箱驚見夫「罐裝蝌蚪」 澳女爆吐

冰箱驚見夫「罐裝蝌蚪」 澳女爆吐
姜濤被質疑假唱 怒懟、曝光網友照片後道歉

姜濤被質疑假唱 怒懟、曝光網友照片後道歉

熱門新聞

圖為人際關係示意圖。（取材自unsplash）

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

2023-11-16 03:45
火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

2023-11-17 21:48
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
圖片來源/ingimage

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

2023-11-17 18:13
示意圖。（取材自unsplash）

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

2023-11-18 01:09
一種致命的犬隻呼吸道疾病已出現俄勒岡、印地安納、伊利諾、華盛頓、愛達荷、加州、內華達及整個東北地區，專家表示，此病傳染似乎很快，一染上還沒有治療之道，故呼籲汪星人的飼主暫時隔離自家狗兒，莫與其他犬隻近距離接觸。（Getty Images）

汪星人不明致命呼吸道疾病席捲全國 獸醫呼籲飼主將愛犬隔離

2023-11-18 04:46

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？