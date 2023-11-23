感恩節吃火雞餐不稀罕：鱷魚、熊、鹿、蛇 野味端上桌

美國人過感恩節雖仍以火雞為主菜，但一些替代品愈來愈受歡迎，包括鱷魚、熊、鹿、松鼠、袋鼠、鴕鳥和羚羊等野味。（美聯社）

美國人今年感恩節預計會吃掉4000萬隻火雞，但餐桌上也出現一些替代品，而且愈來愈受歡迎，包括鱷魚、熊、鹿、松鼠、袋鼠、鴕鳥、蛇和羚羊等。

家住芝加哥附近的40歲麻醉護士Kimberly Darling，今年準備的感恩節大餐充滿沼澤風情：她放棄眾人熟悉的火雞，選擇自己狩獵捕獲的鱷魚，經過鹽漬、煙燻，再佐以培根包裹。據說味道有點像雞肉，鮮嫩不柴，無可比擬。

住新罕布夏州 的58歲戶外運動愛好者Ed Butler習慣在感恩節為客人奉上他親手獵捕、琳瑯滿目的野味。今年的菜單裡有熊、鹿和松鼠。

不狩獵的人可以找肉類供應商代勞。在紐約市皇后區開店60年的S. Ottomanelli & Sons提供的感恩節肉品有25%不是尋常的火雞或雞，除了最受歡迎的袋鼠肉、鴕鳥肉和麋鹿肉，還有蟒蛇和響尾蛇。經營這家肉店的Frank Ottomanelli說，「許多顧客想要『與眾不同的東西』」。

住長島 的退休人士Ralph Forgione表示，他們家喜歡用鹿肉和麋鹿等各種肉類來搭配火雞。他說，麋鹿肉就像紅肉，加上意想不到的甜味。

德州奧斯汀的餐廳Dai Due則在感恩節外帶菜肴裡加入羚羊肉。有一道做成羚羊香腸，讓客人更易接受。

非典型肉類並不便宜。在S. Ottomanelli & Sons，蟒蛇肉排一磅賣49.95美元，混合多種食材的「異國風肉類套餐」售價299美元。

根據總部位在路易斯安那州、以網路行銷的CreoleFood.com表示，感恩節期間整條鱷魚的訂單量大增。該公司今年出貨1100多條剝好皮的鱷魚，定價從114.99美元到699美元不等。

資料顯示野味的銷量有增長跡象。一份名為Power of Meat的報告指出，相較於2019年，野味的年銷售額已大增21.8%到1.2億美元。

烹飪和歷史專家指出，感恩節吃野味其實比超市賣的火雞更接近傳統。因為當年清教徒和原住民 的豐收慶典鐵定會用上他們狩獵或採集而來任何食材，包括野味在內。