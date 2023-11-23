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感恩節吃火雞餐不稀罕：鱷魚、熊、鹿、蛇 野味端上桌

編譯季晶晶／即時報導
美國人過感恩節雖仍以火雞為主菜，但一些替代品愈來愈受歡迎，包括鱷魚、熊、鹿、松鼠、袋鼠、鴕鳥和羚羊等野味。（美聯社）
美國人過感恩節雖仍以火雞為主菜，但一些替代品愈來愈受歡迎，包括鱷魚、熊、鹿、松鼠、袋鼠、鴕鳥和羚羊等野味。（美聯社）

美國人今年感恩節預計會吃掉4000萬隻火雞，但餐桌上也出現一些替代品，而且愈來愈受歡迎，包括鱷魚、熊、鹿、松鼠、袋鼠、鴕鳥、蛇和羚羊等。

家住芝加哥附近的40歲麻醉護士Kimberly Darling，今年準備的感恩節大餐充滿沼澤風情：她放棄眾人熟悉的火雞，選擇自己狩獵捕獲的鱷魚，經過鹽漬、煙燻，再佐以培根包裹。據說味道有點像雞肉，鮮嫩不柴，無可比擬。

新罕布夏州的58歲戶外運動愛好者Ed Butler習慣在感恩節為客人奉上他親手獵捕、琳瑯滿目的野味。今年的菜單裡有熊、鹿和松鼠。

不狩獵的人可以找肉類供應商代勞。在紐約市皇后區開店60年的S. Ottomanelli & Sons提供的感恩節肉品有25%不是尋常的火雞或雞，除了最受歡迎的袋鼠肉、鴕鳥肉和麋鹿肉，還有蟒蛇和響尾蛇。經營這家肉店的Frank Ottomanelli說，「許多顧客想要『與眾不同的東西』」。

長島的退休人士Ralph Forgione表示，他們家喜歡用鹿肉和麋鹿等各種肉類來搭配火雞。他說，麋鹿肉就像紅肉，加上意想不到的甜味。

德州奧斯汀的餐廳Dai Due則在感恩節外帶菜肴裡加入羚羊肉。有一道做成羚羊香腸，讓客人更易接受。

非典型肉類並不便宜。在S. Ottomanelli & Sons，蟒蛇肉排一磅賣49.95美元，混合多種食材的「異國風肉類套餐」售價299美元。

根據總部位在路易斯安那州、以網路行銷的CreoleFood.com表示，感恩節期間整條鱷魚的訂單量大增。該公司今年出貨1100多條剝好皮的鱷魚，定價從114.99美元到699美元不等。

資料顯示野味的銷量有增長跡象。一份名為Power of Meat的報告指出，相較於2019年，野味的年銷售額已大增21.8%到1.2億美元。

烹飪和歷史專家指出，感恩節吃野味其實比超市賣的火雞更接近傳統。因為當年清教徒和原住民的豐收慶典鐵定會用上他們狩獵或採集而來任何食材，包括野味在內。

新罕布夏州 長島 原住民

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