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范雲列舉厭女仇女十大類型 柯文哲侯友宜郭台銘都上榜

記者林銘翰／台北23日電
民進黨立委范雲（左三）在立法院舉行「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會，列舉政治人物厭女、仇女、恐同言論的十大類型。（圖：范雲國會辦公室提供）
民進黨立委范雲（左三）在立法院舉行「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會，列舉政治人物厭女、仇女、恐同言論的十大類型。（圖：范雲國會辦公室提供）

國民黨記者會說，民進黨副總統參選人蕭美琴是深宮怨婦，民進黨立委范雲今天列舉政治人物厭女、仇女、恐同言論的十大類型，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、高雄市前市長韓國瑜等人都上榜。

范雲舉行記者會，范雲指出，國民黨批評賴蕭配是蔡英文總統垂簾聽政，蕭美琴擔任副總統參選人，是一入深宮成怨婦，民進黨總統參選人賴清德是蔡總統的深宮怨男，只有腦袋留在遠古時代的人，才會使用這些非常封建帝制的字眼。

范雲說，她要告訴這些缺乏民主概念的政治人物，垂簾聽政的定義，是中國古代帝制社會，當皇后或太后執掌國政，礙於禮教，女子不能直接面對臣下，召見朝臣時，必須在座位前用紗帷簾幕遮隔。

范雲表示，深宮怨婦是中國古代遭到皇帝冷落的后妃，長居宮中深處，對自身處境無能為力，產生憤怨情緒，中國古代女性無法靠自身能力取得立足之地，日子過得是榮是辱，都只能仰賴夫君是否寵幸，國民黨到底是歧視蕭美琴，還是中文沒學好。

范雲指出，國民黨這種不入流的攻擊，一方面顯示他們的無知與落伍，另一方面凸顯他們仇女，國民黨封建思維根深蒂固，沒有資格參選台灣的民主選舉，他們用垂簾聽政、深宮怨婦，形容女性政治人物，就是性別歧視，矮化女性。

范雲說，國民黨找不到蔡總統、蕭美琴的任何缺點，只能廉價地拿生理性別做封建攻擊，女性參與政治，從一開始，就會面臨結構上的不友善，結果號稱最大反對黨的國民黨，帶頭以帝王思想貶抑女性，難道在當今的台灣，還需要這種落後政黨。

范雲表示，2024年總統大選是一場民主與進步價值之爭，台灣正在大步前進，不要拿女人、多元性別開刀，民主選舉不會有深宮怨婦，進步台灣也不需要封建思維，選舉不應該陷入仇女與歧視，全民下架退步政黨與政治人物，守護台灣的民主與進步價值。

國民黨 歧視 民進黨

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