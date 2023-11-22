我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加邊境爆炸 當局關4過境點 紐約州長：無恐攻跡象

芝12區帳篷營預定地重金屬污染 市府擬清除後續建

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

聯合新聞網／ 即時報導
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

每個人的性格不同，有的人嚴守社會常識，也有的人常出現不落窠臼的創意。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行每個星座的「常識人」程度高低為何。

第12名 水瓶座

水瓶座不受常識拘束，是不按牌理出牌的人。

第11名 雙魚座

雙魚座感情用事，行動會因為心情關係脫離常識。

第10名 金牛座

無論和常識是否相符，金牛座總是死守著自己的作風。

第9名 牡羊座

牡羊座相信自己永遠是對的，輕視世間的常識。

第8名 射手座

儘管知道常識的重要性，但知道是一回事，要不要遵守是一回事。

第7名 雙子座

大半時間都遵循常識的雙子，擅長偶爾稍微變化一下，讓事情更有趣。

第6名 天蠍座

不喜歡太特立獨行的天蠍座，會好好觀察周遭，讓自己融入其中。

第5名 獅子座

獅子座喜歡以王道的方式向前邁進，某方面算是循規蹈矩。

第4名 巨蟹座

巨蟹座認為平凡就是福，自然而然會成為常識家。

第3名 處女座

模範生氣質的處女座，不管做什麼事情都一板一眼。在他們的腦海裡，總是有一張確認表，將每一絲細節到底有沒有做到完善，好好仔細檢查過一遍。不過有時太過拘泥於常識，也可能引起他人的不快。

第2名 天秤座

和誰都處得來的天秤座，具備常識可說是基礎中的基礎。他們擅於判斷眼下的氣氛，並且用常識的方式進行應對。且就連「對自己而言是常識，但對誰可能不是」這樣的細節，他們都能靈敏地察覺到。

第1名 魔羯座

個性認真的魔羯座，常識當然也是一等一。凡是立好的約定、規範，他們絕對會堅守到底。懷抱野心的他們，也會為了能夠出頭，而好好瞭解社會的各種遊戲規則。可說是值得社會人士借鏡、仿效的楷模。

日本

上一則

「地球村旅行者」臭蟲到處跑 學者：旅宿業是受害者

延伸閱讀

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
誰是說謊高手？天秤是慣犯、水瓶超會裝傻 這星座毫無破綻

誰是說謊高手？天秤是慣犯、水瓶超會裝傻 這星座毫無破綻
外表出色卻一開口就破功 12星座「可惜系帥哥」排行榜

外表出色卻一開口就破功 12星座「可惜系帥哥」排行榜
星座／11月19日至11月25日 金牛座笑口常開 摩羯座運勢可喜

星座／11月19日至11月25日 金牛座笑口常開 摩羯座運勢可喜

熱門新聞

圖為人際關係示意圖。（取材自unsplash）

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

2023-11-16 03:45
火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

2023-11-17 21:48
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
圖片來源/ingimage

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

2023-11-17 18:13
示意圖。（取材自unsplash）

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

2023-11-18 01:09
一種致命的犬隻呼吸道疾病已出現俄勒岡、印地安納、伊利諾、華盛頓、愛達荷、加州、內華達及整個東北地區，專家表示，此病傳染似乎很快，一染上還沒有治療之道，故呼籲汪星人的飼主暫時隔離自家狗兒，莫與其他犬隻近距離接觸。（Getty Images）

汪星人不明致命呼吸道疾病席捲全國 獸醫呼籲飼主將愛犬隔離

2023-11-18 04:46

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡