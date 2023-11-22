12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

每個人的性格不同，有的人嚴守社會常識，也有的人常出現不落窠臼的創意。日本 網站「占TV」近來就分析12星座，排行每個星座的「常識人」程度高低為何。

第12名 水瓶座

水瓶座不受常識拘束，是不按牌理出牌的人。

第11名 雙魚座

雙魚座感情用事，行動會因為心情關係脫離常識。

第10名 金牛座

無論和常識是否相符，金牛座總是死守著自己的作風。

第9名 牡羊座

牡羊座相信自己永遠是對的，輕視世間的常識。

第8名 射手座

儘管知道常識的重要性，但知道是一回事，要不要遵守是一回事。

第7名 雙子座

大半時間都遵循常識的雙子，擅長偶爾稍微變化一下，讓事情更有趣。

第6名 天蠍座

不喜歡太特立獨行的天蠍座，會好好觀察周遭，讓自己融入其中。

第5名 獅子座

獅子座喜歡以王道的方式向前邁進，某方面算是循規蹈矩。

第4名 巨蟹座

巨蟹座認為平凡就是福，自然而然會成為常識家。

第3名 處女座

模範生氣質的處女座，不管做什麼事情都一板一眼。在他們的腦海裡，總是有一張確認表，將每一絲細節到底有沒有做到完善，好好仔細檢查過一遍。不過有時太過拘泥於常識，也可能引起他人的不快。

第2名 天秤座

和誰都處得來的天秤座，具備常識可說是基礎中的基礎。他們擅於判斷眼下的氣氛，並且用常識的方式進行應對。且就連「對自己而言是常識，但對誰可能不是」這樣的細節，他們都能靈敏地察覺到。

第1名 魔羯座

個性認真的魔羯座，常識當然也是一等一。凡是立好的約定、規範，他們絕對會堅守到底。懷抱野心的他們，也會為了能夠出頭，而好好瞭解社會的各種遊戲規則。可說是值得社會人士借鏡、仿效的楷模。