「地球村旅行者」臭蟲到處跑 學者：旅宿業是受害者

黃旌集指出，今年韓國、法國等國出現大量臭蟲，應與疫後旅遊復甦有關，若有人曾到過疫區，臭蟲就會隨著行李移動到另一個國家。（圖：林韋宏攝影、黃旌集提供）

全球多國陷入臭蟲危機，台灣日前也發生民眾入住北市某家商旅，看見床上與枕頭疑似臭蟲現蹤。學者指出，臭蟲今年大量出現，應與疫後旅遊復甦有關，若有人曾到過疫區，臭蟲就會隨著行李移動到另一個國家，尤其旅宿業更是受害者，無法拒絕旅客入住，政府若要避免臭蟲在台危害，建議應向民眾、旅宿業宣導防治資訊。

台灣國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集表示，台北萬華某旅館疑似臭蟲的照片模糊，且沒明顯拍出其特徵，難以確認是否為臭蟲。他說，臭蟲吸血維持生命，沒有蛹期，生活史只有卵、若蟲、成蟲，危害人類分有溫帶臭蟲和熱帶臭蟲，特徵為棕褐色、體型上下扁平、無翅膀，成蟲最大長0.4至0.5公分，吸飽血甚至可達0.8公分。

他說，若被叮咬會有明顯紅腫的紅點，癢的程度因個人體質而異，並舉例曾在漁船做調查時，船工床舖與棉被上有臭蟲，一名印尼 籍船工不覺得癢，倒是另名中國籍船工受不了就跑去甲板睡覺。

黃旌集指出，飯店過去防治蟑螂的方式以噴藥為主，臭蟲及其他害蟲會一併被消滅，後來開始以餌劑防治蟑螂，其他害蟲就不會因防治蟑螂而減少，再加上臭蟲出現抗藥性，即使噴藥效果也不一定好，所以問題愈來愈嚴重。

他也提到，臭蟲會跟著行李移動，隨著旅行的人散播到世界各地旅館，最後再到宿舍及家中危害。甚至有些人撿他人因臭蟲危害而丟棄在外的家具回家，使得臭蟲到處散播，狀況愈發嚴重。

黃旌集說，過去台灣防治瘧疾，房子內都要使用殺蟲劑DTT，因殘留效果佳，連同臭蟲一同被消滅。後來2010年澎湖爆發臭蟲群聚感染，當時台灣並無政府核可的防治藥劑，在那之後才開始有廠商登記防治臭蟲藥劑。

他指出，臭蟲跟隨旅客、船工、移工或國人的行李到台，自己曾在漁船、移工宿舍、旅館、民宿 都有捕抓過熱帶臭蟲和溫帶臭蟲。

黃旌集認為，台灣公共衛生水準與民眾對環境衛生的要求相當高，發現臭蟲會想辦法撲滅。今年南韓 、法國等國出現大量臭蟲，應與疫後旅遊復甦有關，若有人曾到過疫區，臭蟲就會隨著行李移動到另一個國家，尤其旅宿業更是受害者，他們無法拒絕旅客入住，等到接獲反應時，臭蟲已存在一陣子。