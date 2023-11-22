台選舉為「史上最盛大選舉年」揭幕 全球政治添不確定性

Lazard首席市場策略師坦普認為，2024年初的台灣選舉將為全年地緣政治定調。（美聯社）

今年全球經濟狀況連連，兩場戰爭、通膨頑抗、借貸成本高昂，使疫情後復甦步履蹣跚。2024年邁入史上「超級選舉年」，由我國總統選舉打頭陣，將為未來一年的地緣政治風險定調。

2024年是經濟學人形容「全球史上最盛大的選舉年」，從1月13日的國內的總統選舉，一直到11月的美國總統大選，一年內足足有40個國家在選舉。據彭博經濟研究計算，占全世界 41%人口和42%國內生產毛額（GDP）的國家，將有機會選出新的領導者。

因此，各大金融機構為明年規劃明年投資 展望時，無不認為地緣政治風險會更加緊張，重要區域之間更加分歧，也將加劇不確定性和市場波動。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）上個月對130家企業進行的全球風險調查，近兩成受訪者認為以色列和哈馬斯之間的戰爭未來兩年對全球經濟構成非常重大的風險。

業者也同樣對中國大陸和台灣、俄羅斯和北約之間關係充滿疑慮。有62%業者表示，地緣政治緊張局勢是近期和中期營運的首要顧慮，理由是地緣政治對全球經濟構成極大風險。

高盛 資產管理公司則在2024年投資展望中指出，美國、英國、南非、印度、台灣和俄羅斯的選舉，有可能導致全球經濟走向和目前分歧的方向。

高盛策略師寫道：「地緣政治緊張局勢加劇，可能引發全球更多的貿易限制，導致經濟進一步分裂。我們預料未來一年乃至於一年之後，各國經濟都將持續大量投資於經濟安全。」

高盛認為，整個局面「可能由已開發市場的關鍵供應鏈 『回流』和『友岸外包』來推動，這些供應鏈在某些情況下仍過於彼此依賴且過度集中，像是先進的半導體領域」。

Lazard 首席市場策略師坦普（Ronald Temple）上周在全球展望報告也呼應這個論點。他說，要預測任何單一地緣政治危機的走向並不容易，但很明確的一點是，「全球的趨勢是衝突更加頻繁，且影響日益增大」。

至於以哈衝突，坦普認為伊朗、以色列和美國在內各方都有強烈的動機要避免事態擴大，而對經濟影響最大的地緣政治局勢，其實是中國大陸和西方在競爭上和在台灣問題上的多面緊張關係。

坦普認為，2024年初的台灣選舉將為全年定調。他說：「如果民進黨勝選，很可能會加劇和北京的緊張局勢，因為民進黨被視為支持正式宣布獨立，這是中國政府的紅線。」

美中之間在工業上競爭以及中國大陸對台意圖的疑慮，所帶來的明確結果就是供應鏈日益分裂。而在貿易關稅障礙加上疫後物流瓶頸的推波助瀾下，已開發國家紛紛實施「友岸外包」或「近岸外包」的政策。

坦普指出：「這些計畫其實沒有決策者設想的那麼容易，因為供應鏈有其慣性，培育在地勞工必要技能也是挑戰。