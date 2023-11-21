93歲巴菲特透露交棒端倪？致函股東「有合適CEO可接替我」

波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

波克夏 公司董事長巴菲特 周二（21日）表示，他已捐出約8.66億美元的波克夏股票 給四個家族慈善組織，同時向股東說，公司有合適的人可接替他的執行長職位，隨著傳奇投資生涯接近尾聲，巴菲特說「我感覺很好」。

波克夏在一份監管文件中公布，巴菲特捐了150萬波克夏B股給蘇珊·湯普森·巴菲特基金會，這個基金是以巴菲特已故前妻命名，致力於生殖健康領域。

巴菲特也捐了90萬股波克夏B股，平均贈與他的子女霍華德、蘇珊和彼得所經營的三個慈善組織。同樣是在去年美國感恩節之前，巴菲特也捐了7.59億美元的波克夏股票給這些家族慈善組織。

巴菲特另外向股東發出一封罕見的信，再度承諾他超過99%的財富將捐給慈善機構，而他的子女將執行這項遺囑。巴菲特說，波克夏將「永續長存」，將依然獲得良好管理。

雖然巴菲特近年來已減少自身非波克夏公司的職責，但他從未公開表明想要卸任，就連他在2012年被診斷出前列腺癌之後，都沒有如此表態。

巴菲特在信中表示：「在93歲，我感覺很好，但我完全明白我正在打延長賽。」

波克夏未回應關於上述說法的額外評論要求。

61歲的波克夏副董事長艾伯（Greg Abel）已被定為是巴菲特的波克夏執行長職位接班人，而巴菲特的長子霍華德·巴菲特（Howard Buffett）將成為非執行董事長。

巴菲特在信中表示：「我們有合適的執行長可接替我，也有合適的董事會成員。」

巴菲特是全球排名第五的富豪，根據富比世（Forbes）的資料，他的財富達1,205億美元。

從2006年來，巴菲特已把他逾半數的波克夏股票捐給家族慈善組織與比爾及梅琳達蓋茲基金會。這些捐贈在捐出當時的價值總額接近520億美元，其中蓋茲的基金會獲得逾390億美元。

巴菲特從1965年起便持續經營波克夏。這個總和集團擁有數十個事業體，包括伯靈頓北方聖大菲鐵路公司（BNSF）、汽車保險公司Geico、能源與工業公司，以及為人熟悉的消費者品牌Dairy Queen、Fruit of the Loom等。

波克夏近期持有近3,180億美元股票，其中約半數為蘋果公司股票。