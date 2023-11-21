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鈴木一朗全壘打擊破高中窗戶 校方將碎玻璃裱框：能鼓舞學生

聯合新聞網／即時報導
鈴木一朗日前在北海道一所高中示範打擊時，揮出大號全壘打結果球擊破教室窗戶。（取材自X平台影片）
鈴木一朗日前在北海道一所高中示範打擊時，揮出大號全壘打結果球擊破教室窗戶。（取材自X平台影片）

日本棒球巨星「朗神」鈴木一朗本月初前往北海道旭川東高中指導球員，他親自示範打擊時，轟出一發大號全壘打，砸破該校三樓數學教室的窗戶玻璃。校方事後沒有向一朗申請賠償，而是拔下整片被打破的窗戶玻璃，當作永久展示紀念品。

現年50歲的鈴木一朗退休後對棒球的熱愛不減，他近日到各地高中客座指導，還親自下場示範打擊，他頻頻開轟的畫面被公開後，引發日本及世界各地棒球迷驚呼。

鈴木一朗打破玻璃當下嚇到脖子一縮、露出「糟了」的表情。不過旭川東高中校方指出，這片窗戶是「雙層玻璃」，被打壞的只有外層鋁製滑動窗，裡面窗戶完好無缺，當時正在上課的師生未受到影響。

校方事後更找廠商協助，將這面窗戶小心取下，然後加裝鋁框，形成紀念展示品，這些處理費用，由校方全額負擔。該校棒球隊副隊長佐藤俊行開心表示，「這（紀念品）對棒球隊成員來說是一種鼓勵，希望其他學生看到後，也能受到啟發。」

鈴木一朗 日本 退休

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