鈴木一朗全壘打擊破高中窗戶 校方將碎玻璃裱框：能鼓舞學生

日本 棒球巨星「朗神」鈴木一朗 本月初前往北海道旭川東高中指導球員,他親自示範打擊時,轟出一發大號全壘打,砸破該校三樓數學教室的窗戶玻璃。校方事後沒有向一朗申請賠償,而是拔下整片被打破的窗戶玻璃,當作永久展示紀念品。

現年50歲的鈴木一朗退休 後對棒球的熱愛不減,他近日到各地高中客座指導,還親自下場示範打擊,他頻頻開轟的畫面被公開後,引發日本及世界各地棒球迷驚呼。

鈴木一朗打破玻璃當下嚇到脖子一縮、露出「糟了」的表情。不過旭川東高中校方指出,這片窗戶是「雙層玻璃」,被打壞的只有外層鋁製滑動窗,裡面窗戶完好無缺,當時正在上課的師生未受到影響。

校方事後更找廠商協助,將這面窗戶小心取下,然後加裝鋁框,形成紀念展示品,這些處理費用,由校方全額負擔。該校棒球隊副隊長佐藤俊行開心表示,「這(紀念品)對棒球隊成員來說是一種鼓勵,希望其他學生看到後,也能受到啟發。」

50-year-old Ichiro Suzuki is out here shattering windows pic.twitter.com/hUNSzMtPmn