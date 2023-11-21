中國年輕人興起「職場人設」 她扮「神婆」拒絕加班：磁場不好

中國職場競爭激烈，年輕人間興起打造「職場人設」。（取材自百度百家號）

雖然經濟情勢不佳，然而競爭依舊激烈，中國的年輕人間興起打造「職場人設」，藉著天馬行空的想像，以及和自己相去甚遠的形象，藉此自我調侃與保護，並逃避痛苦。

中國經濟復甦的腳步不如預期、職場的競爭激烈，而且生活苦悶，愈來愈多的中國年輕人在社群平台上發布古怪的照片或插畫，藉此表達他們對職場環境的失望，並且在網路世界中，賦予自己一個與現實截然不同的角色，這樣的行為被稱為「職場人設」。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，在中國社群平台小紅書上，許多年輕人精心打造了自己的「職場人設」，這成為年輕人表達挫敗感的一種方式。

根據數據分析提供商「新榜」的數據，「職場人設」這個話題大約創建於2022年7月，截至同年10月，已經吸引了2000萬次瀏覽量。今年，在應屆畢業生進入就業 市場的5月至9月間，更多相關話題被創建。

從事廣告行銷工作的Lac在報導中分享自身經歷，原本期待在35歲時成立自己的廣告公司，或者有份驕傲的廣告作品，但許多廣告公司在疫情 期間倒閉，目前仍恢復有限，她的希望快要破滅了。

「生活不知道還能往哪走，只有每天上下班」，她坦言，最初的幹勁與活力已經被幻滅感所取代。並且逐漸認同「工作就是為了吃飯，不指望實現自我或者做出成績了」。

在這樣的情形之下，她開始打造自己的職場人設「神婆」，並以運勢、習俗等理由，應對工作上的無理要求。

中國網友分享職場人設「神婆」，並以運勢、習俗等理由，應對工作上的無理要求。（取材自微博）

另一名去年剛從學校畢業並投入職場的朱小姐在報導中提到，過往曾經幻想著自己成為光鮮亮麗的上班族，每天化著精緻的妝容出現在辦公室，並且為自己沖一杯拿鐵。

然而實際上，經過艱困的求職期後，如今她在一間劇院從事新媒體工作，雖然穩定但是收入相當低，接近當地的最低標準。此外，加班成了她的工作常態，把工作帶回家，熬夜到午夜的情形也是屢見不鮮。

於是，她也為自己建立了職場人設「哈利波特 系列中的家庭小精靈多比」，並在每次聽到老闆說可以下班後，陷入懷疑「老闆說多比可以下班了，那多比可以走了嗎？多比真的可以走了嗎？」

她說，這就像曾有過的稜角被磨平，而且往往老闆說可以下班了，「但到家之後，發現又有新的事情給你」。

中國的年輕人間興起打造「職場人設」。（取材自微博）

在網路業工作，今年23歲的林林在報導中提到，網路科技產業在中國競爭激烈，過去幾年受到政府嚴厲監管，因此員工流動率很高。

由於擔心自己隨時可能丟掉工作，有個職場人設方便與同事相處，「每次換工作，我都可以採用不同的角色。這是一種處理複雜職場關係的方法」。

她也坦言，「職場人設」這種生活方式很痛苦，但就是因為太痛苦而沒有辦法改變，「只能把它當做喜劇。」