NBA術語「遛狗」是什麼意思？巫師球星示範給你看

波爾。(美聯社)

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士 交易到巫師，他20日砍下本季新高的30分，但球隊仍以129：143不敵公鹿。他在比賽中「遛狗」的行為讓人一頭霧水，再度引發許多球迷批評。

第四節最後4分鐘左右，巫師仍以120：130落後，波爾故意不拿球，跟著球過半場。這項動作俗稱「遛狗」（walking the dog），因為比賽時間消耗同時，進攻時間不會減少，但通常是領先一方為了節省比賽時間所使用。

波爾似乎認為比賽時間和進攻時間都不會減少，就這樣浪費10秒比賽時間。波爾發現事情不對勁後驚訝攤手，似乎在詢問為何比賽時間沒停止，並急忙持球開始進攻。網友紛紛狠酸：「這傢伙傻了」、「他把智商繡在球衣上（13號）」、「這超搞笑，波爾再次超越自己」。

波爾20日攻下30分，但場上正負值「-26」是全隊第2差，巫師目前戰績2勝11敗，聯盟倒數第2，只優於近期吞下12連敗的活塞。