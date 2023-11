NBA術語「遛狗」是什麼意思？巫師球星示範給你看

波爾(Jordan Poole)休賽季被勇士 交易到巫師,他20日砍下本季新高的30分,但球隊仍以129:143不敵公鹿。他在比賽中「遛狗」的行為讓人一頭霧水,再度引發許多球迷批評。

第四節最後4分鐘左右,巫師仍以120:130落後,波爾故意不拿球,跟著球過半場。這項動作俗稱「遛狗」(walking the dog),因為比賽時間消耗同時,進攻時間不會減少,但通常是領先一方為了節省比賽時間所使用。

波爾似乎認為比賽時間和進攻時間都不會減少,就這樣浪費10秒比賽時間。波爾發現事情不對勁後驚訝攤手,似乎在詢問為何比賽時間沒停止,並急忙持球開始進攻。網友紛紛狠酸:「這傢伙傻了」、「他把智商繡在球衣上(13號)」、「這超搞笑,波爾再次超越自己」。

波爾20日攻下30分,但場上正負值「-26」是全隊第2差,巫師目前戰績2勝11敗,聯盟倒數第2,只優於近期吞下12連敗的活塞。

Jordan Poole walking the dog with the Wizards down by 10 lmao pic.twitter.com/G3EqfJYClL