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MLB／29歲大谷翔平成為亞裔全壘打王 恩師讚退休前難估成就

中央社／台北21日電
29歲日本傳奇球星大谷翔平首部紀錄片「大谷翔平：超越夢想」17日上線，當天正巧他2度獲選美國職業棒球大聯盟（MLB）美國聯盟（American League）年度最有價值球員（MVP）。（中央社）
29歲日本傳奇球星大谷翔平首部紀錄片「大谷翔平：超越夢想」17日上線，當天正巧他2度獲選美國職業棒球大聯盟（MLB）美國聯盟（American League）年度最有價值球員（MVP）。（中央社）

日本傳奇球員大谷翔平首部紀錄片「超越夢想」17日上線，當天碰巧他獲美國職業棒球大聯盟（MLB）年度最有價值球員（MVP）；恩師栗山英樹說，在大谷翔平退休前，無法預估成就。

29歲的大谷翔平是MLB首名亞裔全壘打王，寫下無數歷史紀錄，被視為當今MLB最閃耀球星之一，且持續締造不可能的紀錄。

美國運動新聞網站運動員（The Athletic）記者史塔克（Jayson Stark）表示，對MLB而言，大谷翔平無疑是當今最接近美國職業籃球聯盟（NBA）「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）輝煌地位的選手，「他們之所以偉大，就是因為他們一直在締造奇蹟」。

「大谷翔平：超越夢想」自大谷翔平從小住的日本岩手縣水澤市開始拍攝，回顧大谷翔平從小開始做筆記，立志成為「世界第一」，還在18歲那年發下「人生不會創造夢想，是夢想成就人生，我會把一生奉獻給棒球」豪語。

此外，曾面臨受傷挫折的大谷翔平仍決定不顧一切挑戰「二刀流」，要當投手，也要當打者。由於兩者訓練技巧相差很大，大多數教練會要求球員專心在投球或打擊，但在前日職北海道日本火腿鬥士隊總教練栗山英樹指導下，大谷翔平得以完成夢想。

栗山英樹說：「在他（大谷翔平）退休前，我們完全無法了解他真正的成就」。

紀錄片中，大谷翔平崇拜的諸多偶像如「神之右手」馬蒂內茲（Pedro Martínez）、前輩「哥吉拉」松井秀喜與251勝投手沙巴西亞（CC Sabathia）也講述心中的「大谷翔平」。

在他們眼中，大谷翔平一直溫暖、謙遜，時時刻刻要求進步，私下是靦腆害羞大男孩的大谷翔平提到夢想時，眼神始終閃閃發亮；紀錄片也一路跟拍到大谷翔平率日本隊拿下世界棒球經典賽（WBC）冠軍的輝煌成就。

「大谷翔平：超越夢想」已於Disney+獨家上架。

大谷翔平 日本 MLB

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