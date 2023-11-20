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蘇富比將拍梅西世足戰袍 一套球衣估價逾1000萬美元

記者陳宛茜／台北即時報導
蘇富比宣布拍賣傳奇球王梅西在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。(圖：蘇富比提供）
蘇富比宣布拍賣傳奇球王梅西在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。(圖：蘇富比提供）

一年前的卡達世足賽，球王梅西（Lionel Messi)領導阿根廷打敗法國奪下冠軍，一圓這位「史上最偉大球員」的多年夢想，無疑是世界運動史上最驚心動魄也最激勵人心的時刻。蘇富比昨夜宣布拍賣這位傳奇球王在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。

這套藍白相間的球衣一共六件，是阿根廷隊長梅西在總決賽、準決賽、8強、16強的上半場，以及三場小組賽中的兩場比賽所穿的戰衣，將在11月30日至12月14日的專場上公開拍賣。足球運動紀念品拍賣紀錄是馬拉度納的「上帝之手」球衣，2022年5月在倫敦蘇富比以 930萬美元成交。

阿根廷隊在決賽中迎戰法國隊。四年前，法國隊曾在2018年俄羅斯世界盃擊敗阿根廷隊並最終問鼎。此番再度對決，歷經90分鐘常規時間、加時賽和互射12碼，專家和球迷皆盛讚此為史上最偉大的足球比賽。當比數追至3：3，雙方需互射12碼決勝。梅西為阿根廷隊首開記錄，最終其隊友蒙提爾（Gonzalo Montiel）射入致勝一球，阿根廷隊終贏得冠軍，梅西欣喜激動的跪倒在地。

梅西在賽後回憶道：「我已夢想過很多次，我是如此渴望得到冠軍，至今我仍無法相信。」20多年來，梅西一直未能如願奪得世界盃冠軍。這場勝利為這位史上最傑出球員的獎盃櫃上補上了最後一項榮譽。

這套球衣來自美國科技初創公司AC Momento，該公司不僅提供體育流動應用程式，還與知名運動員合作，協助他們管理比賽穿戴的紀念品收藏。此次拍賣的部分收益將撥捐UNICAS計畫，該項目由西班牙SJD巴塞隆拿兒童醫院牽頭，並獲得美斯慈善基金會支持，為罕見病兒童提供醫療服務。這是繼基金會與SJD巴塞隆拿兒科癌症中心合作後的另一項目，該中心每年為400名癌症兒童提供治療。

這套即將上拍的球衣將於11月30日至12月14日在紐約蘇富比免費公開展出。

蘇富比宣布拍賣傳奇球王梅西在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美...
蘇富比宣布拍賣傳奇球王梅西在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。(圖：蘇富比提供）

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