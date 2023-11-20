「惡魔總編」安娜溫圖首訪台灣 幽默自介：我穿著Prada

GQ Men of the Year Awards 2023 年度風格大賞（GQ MOTY 2023）20日在台北登場，GQ屬國際出版集團康泰納仕旗下，康泰納仕首席內容官兼Vogue全球編輯總監安娜．溫圖（Anna Wintour）出席，這也是她首度造訪台灣。（中央社）

「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）小說今年問世20年，康泰納仕首席內容官兼Vogue全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour）被外界視為嚴厲女上司「米蘭達」靈感來源，她今天現身GQ MOTY 2023，幽默自我介紹：「我穿著Prada。」

這次是安娜溫圖首度訪台並公開亮相，她穿戴招牌墨鏡與一身紅色風衣現身，以造型呼應GQ Men of the Year Awards 2023年度風格大賞（GQ MOTY 2023）紅毯，並對台灣民眾分享「希望大家能展現自己的風格」。

溫圖被公認為當代時尚 界的重要推手，此行訪台除觀摩GQ MOTY 2023，她昨天則在康泰納仕台灣舉辦台灣設計師論壇，參與品牌包括（A）crypsis®、ALLENKO3、APUJAN、BOB Jian、Claudia_.W、Daniel Wong、DYCTEAM、GOOPiMADE、INF、JENN LEE、JUST IN XX、NAMESAKE、Seivson、Story Wear、UUIN、WEAVISM其主理人與設計師，共同探討時尚趨勢和市場機會。

論壇中提及現今時尚設計師必須具備的成功特質，溫圖指出，對每名新興設計師而言，必須透過全球和文化的視角來理解時尚，並以時尚作為表達對世界看法的媒介。如何創造出使人感覺與眾不同、獨一無二的產品至關重要，才有機會在與眾多大品牌的競爭中脫穎而出。

溫圖表示，追求獨特性同時，也必須藉由對消費市場的敏銳度，平衡創造時尚的想法，設計產品應該對品牌和客戶都具有意義。而設計師自身的傳統和成長經歷，都能夠成為創意與創作系列故事的一部分，賦予作品更具層次的涵義。

溫圖認為，時尚領域追求成功的廣泛準則，包含明確的目標、積極的經驗積累、創新的思維以及良好團隊。她認為，想成為設計師並打造自己的品牌，首先要釐清「自己想要什麼」；透過了解自己的目標，並在成功的道路上忠於這些信念；清晰的願景最為重要，展現對時尚的熱情更是無可替代。

Vogue亞太區編輯總監孫怡（Leslie Sun）表示，台灣市場規模較小，相對框架設計師和品牌的發展機會，溫圖的訪問將進一步強調台灣作為一個時尚創意樞紐的地位，並提供台灣設計師與國際市場對話的平台。