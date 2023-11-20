外表出色卻一開口就破功 12星座「可惜系帥哥」排行榜

有些人儘管外表好看，卻是容易破功的「可惜系帥哥」。(ingimage)

一個人的帥氣與否，除了外表之外，內在的氣質也很重要。否則就算五官長得再好看，一開口就破功也是白搭。日本 網站「占TV」近來就分析12星座的人，解說哪些星座可能屬於這種「可惜系帥哥」。

第12名 天秤座

帥氣程度毫無死角的天秤座，可惜程度近乎於零。

第11名 處女座

清爽的性格不管是面對男女老幼，都有致命的吸引力，沒有什麼可惜的要素。

第10名 金牛座

王道正統派的帥哥，就算有一點缺陷，也是會勾起人好奇的反差之處。

第9名 魔羯座

平常工作時，幹練的魔羯看起來相當帥氣。不過在脫下制服的日常模式裡，多少會有些落差。

第8名 牡羊座

牡羊座屬於璞玉類型，需要加以打扮整理，才能展現帥氣的一面。

第7名 獅子座

個性自戀的獅子座，總是會照著鏡子，讚嘆自己竟然能夠如此帥氣。

第6名 水瓶座

水瓶座容易對某件興趣投入得太過狂熱，讓別人感到很難跟上。

第5名 天蠍座

儘管笑起來非常可愛，但嚴肅時的面容，卻讓人感到敬畏三分。

第4名 巨蟹座

儘管外表出色，穿搭品味卻有待加強，屬於媽媽給的衣服會一穿再穿好孩子類型。

第3名 雙子座

雙子座無論男女，都出了不少外表美形、身材姣好的人。注重時尚 的他們，也很懂得要怎麼打扮自己。但最大的缺點，在於他們和異性相處起來，太容易變成好朋友間的關係，失去了屬於異性才有的魅力。

第2名 雙魚座

開朗的笑容和深邃的眼眸，讓雙魚座男子有著媲美明星的外貌。然而這僅限於「端坐著不動」的時候，只要雙魚男子有些行為舉止，就會因為一些古怪的習慣，像是駝背、眼神亂飄等等，一口氣失去吸引力。

第1名 射手座

典型的射手男子輪廓深、手腳長、身材好，外表上無庸置疑。但他們的內在卻像個小孩一樣，情緒忽高忽低，一開口就可能冒犯人等等，不管外表長得多麼帥氣，都會讓人大失所望。