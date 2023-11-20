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周三「小雪」放鹽燈、吃黑色食物… 命理老師教開運妙招

聯合新聞網／即時報導
小雪當天多吃黑色食物能開運。（本報資料照片）
小雪當天多吃黑色食物能開運。（本報資料照片）

本周三（22日）為二十四節氣中的小雪，命理老師柯柏成表示，當天可以在家中放置「鹽燈」，多吃黑色食物，如黑豆、芝麻、黑棗、海帶、紫米及黑木耳等，都是可以開運的做法。另可在在辦公室的正西、西南方或正北方位擺放一杯乾淨的飲用水，用透明玻璃杯盛裝八分滿，就能增加貴人運。

命理老師柯柏成在臉書貼文表示，11月22日就是小雪，當天可以在家中放鹽燈，可以開運，不只如此還能讓家中比較溫暖。

由於小雪這個節氣在五行中屬水，中醫養生特別重視「養腎防寒」，因此可以多吃黑色食物，如黑豆、芝麻、黑棗、海帶、紫米及黑木耳等，不只具有補血益腎療效，還可以達到開運效果，建議可在飲食中添加上述食物。

至於若想增加貴人運的話，則可以在辦公室的正西、西南方或正北方位擺放一杯乾淨的飲用水，用透明玻璃杯盛裝八分滿，在這一天的任何時候放上去，靜置一晚到明天早上就可以倒掉，用以接通方位靈氣來增加自己的貴人運勢。

柯柏成表示，此方法對於工作是業務的人特別有效，難談的單或過去胎死腹中的方案，在置水後這個節氣可以重新跟客戶再提看看，都有不錯的效果。

有網友提問，「如果沒有透明的玻璃杯，改換成透明的寶特瓶，可以嗎？」柯柏成則回答「寶特瓶是塑膠，五行屬火，不建議用，反而有反效果」。

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