台灣東北角「陰陽海」變身「醬油碟」 黃金博物館新商品太美

新北市黃金博物館推出文創商品「陰陽海醬油碟」，讓遊客能把礦山美麗的地景帶回家。（圖：台灣黃金博物館提供）

台灣東北角「陰陽海」特殊地景，讓遊客對金光閃閃的海灣，映襯翠綠山景感到驚奇，留下深刻印象。位在金瓜石的黃金博物館 運用這個屬於水金九的觀光 意象，創作文創商品「陰陽海醬油碟」，讓喜歡的民眾可以把礦山美麗地景帶回家，變成餐桌上的風景。

黃金博物館長林文中表示，黃金博物館是台灣重要礦業文化據點，今年與「鶯歌燒品牌計畫」進行異業合作，將具有水金九代表性的「陰陽海」變身醬油碟，民眾不只能欣賞這片風景，也能在餐桌上回味水金九旅途回憶。

新北市黃金博物館表示，東北角的陰陽海灣是台灣發展礦業，人類文明與地質互動後呈現的地景。（圖：台灣黃金博物館提供）

館方表示，這件文創商品，結合新北市「黃金山城─礦業，文化」、「紅色陶寶─三鶯文化」不同美學廊帶資源，創造新北市更豐富而多元的文化內涵。

黃金博物館與鶯歌陶瓷博物館共同品牌再造的「陰陽海醬油碟」已上市，遊客可在黃金博物館「金采賣店」及「金水賣店」購買，遊覽黃金博物館除能感受流金時光，也可把台灣特殊風景帶回家。

館方解說陰陽海的生成，與金瓜石得天獨厚的地質條件有關。水金九地區的水源富含礦物質，坑道開挖時與外界產生氧化反應產生懸浮物，流出濂洞灣形成黃藍色相隔的奇景。也就是說，陰陽海可說是發展礦業後，人類文明與地質互動的結果。