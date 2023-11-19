「飢餓遊戲」前傳電影北美票房奪冠 「驚奇隊長」還輸「魔髮精靈」

「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」奪周末票房冠軍。（取材自IMDb）

剛剛過去的這個周末，「飢餓遊戲」前傳電影「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）和「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）等新片助力北美周末票房重回1億美元之上。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月19日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（11月17日至19日）報收近1.14億美元，與前一周末相比上漲約30%。以「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」領銜，「魔髮精靈：樂團在一起」、「恐怖感恩劫」（Thanksgiving）和「下一球，勝利」（Next Goal Wins）等四部新片衝入本期北美周末票房十強。

動作冒險劇情片「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」17日亮相後連奪北美單日票房冠軍，並以約4400萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分53、爛番茄新鮮度61%（171評），CinemaScore打分為B＋。

「魔髮精靈：樂團在一起」周末票房亞軍。（美聯社）

夢工廠動畫「魔髮精靈：樂團在一起」以約3060萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。加上占比逾七成的北美以外市場，該片總票房現已達1.08億美元。「魔髮精靈」系列動畫電影2016年面世，首部取得逾3.47億美元全球票房成績；2020年推出第二部時不期新冠疫情 暴發，主要在流媒體平台放映。時隔三年再推新作，開畫反響略有下滑。目前IMDb評分6.0、MTC評分53、爛番茄新鮮度61%（69評）、CinemaScore打分為A，前三項數據均遜于第一部。

「驚奇隊長2」周末票房淪第三名。（美聯社）

在新片衝擊下，動作冒險奇幻片「驚奇隊長2」（The Marvels）第二個上映周末票房環比下跌77.9%，以約1020萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部美國漫威超級英雄電影的北美累計票房現約6502萬美元，總票房超過1.61億美元。

「恐怖感恩劫」周末票房第三名。（美聯社）

懸疑恐怖片「恐怖感恩劫」以約1020萬美元首映周末票房，同「驚奇隊長2」分享季軍席位。目前該片IMDb得分7.1、MTC得分63、爛番茄新鮮度82%（88評），CinemaScore打分為B－。

另一個新面孔「下一球，勝利」則以約250萬美元首映周末票房名列本期榜單第7位。這部體育喜劇劇情片由知名影星麥可法斯賓達(Michael Fassbender)主演，改編自曾在世界盃上遭遇進球數懸殊比賽的美屬薩摩亞足球 隊的真實故事，當前IMDb得分6.5、MTC得分45、爛番茄新鮮度41%（102評）、CinemaScore得分B＋。

此外，恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy"s）以約350萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第5位，總票房接近2.72億美元。電影版「泰勒絲 ：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）以約240萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第8位，總票房超過2.44億美元。