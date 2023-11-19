「飢餓遊戲」前傳電影北美票房奪冠 「驚奇隊長」還輸「魔髮精靈」
剛剛過去的這個周末，「飢餓遊戲」前傳電影「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）和「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）等新片助力北美周末票房重回1億美元之上。
據票房統計網站BoxOfficeMojo11月19日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（11月17日至19日）報收近1.14億美元，與前一周末相比上漲約30%。以「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」領銜，「魔髮精靈：樂團在一起」、「恐怖感恩劫」（Thanksgiving）和「下一球，勝利」（Next Goal Wins）等四部新片衝入本期北美周末票房十強。
動作冒險劇情片「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」17日亮相後連奪北美單日票房冠軍，並以約4400萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分53、爛番茄新鮮度61%（171評），CinemaScore打分為B＋。
夢工廠動畫「魔髮精靈：樂團在一起」以約3060萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。加上占比逾七成的北美以外市場，該片總票房現已達1.08億美元。「魔髮精靈」系列動畫電影2016年面世，首部取得逾3.47億美元全球票房成績；2020年推出第二部時不期新冠疫情暴發，主要在流媒體平台放映。時隔三年再推新作，開畫反響略有下滑。目前IMDb評分6.0、MTC評分53、爛番茄新鮮度61%（69評）、CinemaScore打分為A，前三項數據均遜于第一部。
在新片衝擊下，動作冒險奇幻片「驚奇隊長2」（The Marvels）第二個上映周末票房環比下跌77.9%，以約1020萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部美國漫威超級英雄電影的北美累計票房現約6502萬美元，總票房超過1.61億美元。
懸疑恐怖片「恐怖感恩劫」以約1020萬美元首映周末票房，同「驚奇隊長2」分享季軍席位。目前該片IMDb得分7.1、MTC得分63、爛番茄新鮮度82%（88評），CinemaScore打分為B－。
另一個新面孔「下一球，勝利」則以約250萬美元首映周末票房名列本期榜單第7位。這部體育喜劇劇情片由知名影星麥可法斯賓達(Michael Fassbender)主演，改編自曾在世界盃上遭遇進球數懸殊比賽的美屬薩摩亞足球隊的真實故事，當前IMDb得分6.5、MTC得分45、爛番茄新鮮度41%（102評）、CinemaScore得分B＋。
此外，恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy"s）以約350萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第5位，總票房接近2.72億美元。電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）以約240萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第8位，總票房超過2.44億美元。
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