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世上最貴威士忌 一瓶麥卡倫272.5萬元天價拍出

中央社／倫敦18日綜合外電報導
圖為被蘇富比稱為「世界上最有價值威士忌」的1926年份麥卡倫酒廠烈酒。(Getty Images)
圖為被蘇富比稱為「世界上最有價值威士忌」的1926年份麥卡倫酒廠烈酒。(Getty Images)

一瓶獲蘇富比拍賣公司稱為「世界上最有價值威士忌」的1926年份麥卡倫酒廠（Macallan）烈酒，今天在拍賣會上以創紀錄的218萬7500英鎊（約272.5萬美元）落槌。

法新社報導，這瓶罕見的威士忌事前估計可拍得75萬至120萬英鎊之間，但最終以218萬7500英鎊成交，遠遠超出預期。

蘇富比（Sotheby's）告訴法新社說，此次拍價創下「拍賣會上任何一瓶烈酒或葡萄酒的成交紀錄」。

2019年，由另一瓶1926年份麥卡倫酒寫下先前史上最昂貴威士忌紀錄，蘇富比以150萬英鎊拍出。

蘇富比威士忌酒業務部門主管佛爾（Jonny Fowle）在拍賣前告訴法新社，他獲准品嘗這款珍貴的威士忌。

「我嘗了一小滴，就僅一小滴，口感非常濃郁，正如你所期望的那樣，風味調性很豐富，有乾果、橡木等各種香氣。」

佛爾說，這酒深藏在歐洲濃色橡木中60年，這一點從其色澤就能反映出來。

「不可小看這瓶威士忌，風味濃郁，令人難以置信。」

蘇格蘭北部莫雷（Moray）的麥卡倫酒廠已證實，這個酒在編號Cask#263的橡木桶陳釀60年，於1986年裝瓶，一共僅裝了40瓶。

圖為被蘇富比稱為「世界上最有價值威士忌」的1926年份麥卡倫酒廠烈酒。(Gett...
圖為被蘇富比稱為「世界上最有價值威士忌」的1926年份麥卡倫酒廠烈酒。(Getty Images)

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