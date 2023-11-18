全球僅發行百枚 超稀有「顛倒飛機郵票」紐約200萬元賣出

「倒置的珍妮」是在1918年5月10日發行。(路透)

美國有1枚極為稀有的郵票近期在拍賣 會上以200萬元的價格售出，創下「美國單枚郵票拍賣最高金額」紀錄。這張紅白藍相間、名為「倒置的珍妮」（Inverted Jenny）在1918年發行時售價僅24美分，且當時僅印刷100枚。

《BBC》報導，「倒置的珍妮」本月8日在紐約「羅伯特西格爾拍賣畫廊」（Robert A Siegel Auction Galleries）售出，現年76歲的集郵家哈克（Charles Hack）斥資200萬美元購入這枚被譽為「郵資聖杯」（Holy Grail of Postage）的郵票。

「倒置的珍妮」是在1918年5月10日發行，旨在紀念航空郵遞服務的推出，郵票中間印有1架「柯蒂斯珍妮-4」（Curtiss JN-4 Jenny）飛機，不過當時因為出錯導致圖案上下顛倒，估計大約有100張這樣的錯版郵票流入市面，此後便受到全球集郵家的高度追捧、價值也隨之飆升，近幾十年來也有大量複製品出現在拍賣會上。

事實上，這並非哈克首次購入「倒置的珍妮」，他表示自己早在2000年代初就以約30萬美元買下1張，哈克2007年再斥資近100萬美元購買另1張品質更好的版本，據稱是原版100張郵票中的第57枚。

此外，最近1次售出的原版「倒置的珍妮」是第49號，它在2018年賣出之前一直被所有者及其後代存放在銀行金庫中。而本次哈克購入的57號據稱是保留狀況最良好且完整之一，「羅伯特西格爾拍賣畫廊」強調「由於暴露在光線下的時間較少，因此這枚郵票的顏色豐富、紙張明亮」。

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