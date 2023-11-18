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佛州奇葩小偷闖空門「偷這2物」苦主上網公審：看到笑出來

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 即時報導
邁阿密一名女子公布自家門前的監視器畫面，拍到小偷的荒唐行徑。（示意圖／ingimage）
邁阿密一名女子公布自家門前的監視器畫面，拍到小偷的荒唐行徑。（示意圖／ingimage）

佛州邁阿密一名女子家中遭竊，不過竊賊的一舉一動全部都被門廊的監視器拍下，當她事後查看監視器畫面時，卻不禁對這名奇葩小偷的行為感到詫異，因為小偷來到她家偷東西，偷的卻是體積既大又不值錢的盆栽、藤椅等，小偷在把贓物運到自己的汽車時，甚至還沒辦法東西好好塞進後車廂，讓女子無奈吐槽：「我看到都笑出來了！」。

一名居住在美國邁阿密的女子佩雷絲（Arimairon Perez）在社群平台上分享了一段影片，表示自己的家中遭竊，呼籲大眾提高警覺。只見畫面中出現一輛黑色的休旅車，過了一會兒，小偷從休旅車上下車，他穿得一身黑，短袖Ｔ恤配長褲，臉上罩著一層布質口罩，頭上還戴著邁阿密熱火隊的帽子。

接著小偷從佩雷絲的大門前搬走一張尺寸相當大、應該至少可供兩人使用的藤椅，把它塞回後車廂，但因為椅子太大，小偷嘗試了好一段時間，不斷調整角度並喬位置，才成功把椅子裝進後車廂。

接著小偷再次回到佩雷絲的家門口，這次他抱走了她的一大盆盆栽，同樣放回後車廂，嘗試關上後車廂的門卻失敗，後來他多次大力關門，才終於把門關上。根據影片顯示，失竊的時間是當地時間上午8時半左右。

佩雷絲表示，當她得知自己家遭小偷時，一開始感到十分憤怒，但當她調閱監視器找到小偷蹤影時，卻讓她看得笑了出來，事後佩雷絲再次分享了一段影片，拍到自家門前空蕩蕩的前門廊，並呼籲邁阿密的其他居民也提高警覺。

奇葩小偷闖空門「偷這2物」　苦主PO網公審：看到笑出來

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