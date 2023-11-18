她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

示意圖。（取材自unsplash）

資深媒體人許聖梅日前上節目分享一個驚悚案例，有名人妻上網求助，因為有天她因為身體不適提早下班回家，竟意外撞見老公在吸婆婆的奶，彷彿是還沒斷奶的寶寶在喝媽媽的母奶，人妻當場嚇到講不出話，事後她問老公為何要這樣，老公竟解釋這是他平常抒發壓力的方式，婆婆也要她別放在心上，讓人妻價值觀瞬間錯亂。

許聖梅說，該名人妻的老公來自單親家庭，結婚前她就知道要和婆婆一起住，就算覺得婆婆和老公關係比一般母子還要親密，人妻也不以為意，直到看見婆婆竟在餵老公母奶，才發現這對母子關係似乎並不尋常，但老公不認為這有什麼，婆婆也安撫她「他就我兒子，他小時候到現在都這樣，這有什麼」，人妻只好上網發文，問網友這樣的舉動是否不正常。

在場來賓質疑媽媽年紀已經不小，怎麼可能還有乳汁，許聖梅解釋「這是釋放壓力的一種方式」，另一名來賓諮商心理師 林萃芬說，她也遇過一名案例，已經是成年人，但壓力來臨時，習慣摸媽媽的胸部紓壓，媽媽覺得很不舒服，所以來找她治療，建議就算是親母子，也該建立起身體上的界線。