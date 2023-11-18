貝佐斯與主播未婚妻登「VOGUE」秀恩愛 網嘲：肌肉P很大

貝佐斯與未婚妻為《VOGUE》拍的照片，讓許多網友高呼「不舒服」。（取材自Instagram／@Vogue）

亞馬遜 網站創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）與前主播未婚妻近日為知名時尚雜誌「VOGUE」拍攝一系列照片。兩人在一輛車中互相依偎，狀似甜蜜。然而，網友卻對這張照片有許多不滿。許多網友批評「太尷尬」、「看了不舒服」。還有網友稱貝佐斯的手臂「明顯P很大」

每日郵報報導，59歲的貝佐斯與53歲的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez），為「VOGUE」2023年12月號拍了一組華麗的照片。然而，該雜誌13日在IG分享其中一張照片時，引發部分網友不滿。

在照片中，貝佐斯坐在一輛卡車的駕駛座，頭上戴著一頂牛仔帽，穿著黑色T恤，打扮休閒。桑切斯則從副駕駛座摟住他的脖子。兩人臉貼臉，視線緊盯著鏡頭。

網友在該照片留言區吐槽「沒人想看這種東西」、「一點也不符「VOGUE的形象」、「我還以為這是AI生成的照片，這真的是VOGUE拍的嗎？」、「這是我這輩子看過最尷尬的照片，我要退追蹤」、「貝佐斯的二頭肌明顯經過P圖」部分網友則怒批「VOGUE」「美化億萬富翁」，認為有很多人比他們值得接受採訪。

貝佐斯與主播未婚妻登《VOGUE》秀恩愛 網嘲：肌肉 P很大

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