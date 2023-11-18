我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

世說新聞╱告別燃油 直擊北美神車全球首秀

貝佐斯與主播未婚妻登「VOGUE」秀恩愛 網嘲：肌肉P很大

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 即時報導
貝佐斯與未婚妻為《VOGUE》拍的照片，讓許多網友高呼「不舒服」。（取材自Instagram／@Vogue）
貝佐斯與未婚妻為《VOGUE》拍的照片，讓許多網友高呼「不舒服」。（取材自Instagram／@Vogue）

亞馬遜網站創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前主播未婚妻近日為知名時尚雜誌「VOGUE」拍攝一系列照片。兩人在一輛車中互相依偎，狀似甜蜜。然而，網友卻對這張照片有許多不滿。許多網友批評「太尷尬」、「看了不舒服」。還有網友稱貝佐斯的手臂「明顯P很大」

每日郵報報導，59歲的貝佐斯與53歲的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez），為「VOGUE」2023年12月號拍了一組華麗的照片。然而，該雜誌13日在IG分享其中一張照片時，引發部分網友不滿。

在照片中，貝佐斯坐在一輛卡車的駕駛座，頭上戴著一頂牛仔帽，穿著黑色T恤，打扮休閒。桑切斯則從副駕駛座摟住他的脖子。兩人臉貼臉，視線緊盯著鏡頭。

網友在該照片留言區吐槽「沒人想看這種東西」、「一點也不符「VOGUE的形象」、「我還以為這是AI生成的照片，這真的是VOGUE拍的嗎？」、「這是我這輩子看過最尷尬的照片，我要退追蹤」、「貝佐斯的二頭肌明顯經過P圖」部分網友則怒批「VOGUE」「美化億萬富翁」，認為有很多人比他們值得接受採訪。

貝佐斯與主播未婚妻登《VOGUE》秀恩愛　網嘲：肌肉P很大

TVBS新聞網

貝佐斯 肌肉 亞馬遜

上一則

上海太太徵丫鬟 月薪14萬要「跪式服務」自稱奴婢 唱歌跳舞貼身伺候

下一則

11月18日星座運勢 天秤誤會冰釋 射手幹勁十足

延伸閱讀

休城審計長競選 霍林斯晉級複賽

休城審計長競選 霍林斯晉級複賽
「太空」編劇想與馬斯克吃飯 顧問虧小布長太帥

「太空」編劇想與馬斯克吃飯 顧問虧小布長太帥
在西雅圖打拚事業近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密

在西雅圖打拚事業近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密
紐森訪中體驗比亞迪「原地掉頭」黑科技 稱想買2台

紐森訪中體驗比亞迪「原地掉頭」黑科技 稱想買2台

熱門新聞

圖為人際關係示意圖。（取材自unsplash）

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

2023-11-16 03:45
11月下半月有3星座運勢大漲，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財。示意圖。（路透）

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

2023-11-14 19:50
中國一名新娘找了丈夫前任們組成伴娘團，安排了一場惡整計畫，圖為示意圖。（取材自pexels）

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

2023-11-11 19:10
示意圖／報系資料照

iPhone平時這樣放 不用按鍵「自動關閉螢幕」更省電

2023-11-10 17:34
馮提莫有「中國第一網紅」之稱。(取材自微博)

「中國第1網紅」馮提莫無P圖照片流出 身材比例太殘酷

2023-11-14 22:28
中國江蘇一家公司舉辦了一場「豪華婚禮」，這場婚禮引起了廣泛的關注。（取材自微博）

有錢真好？62歲董事長迎娶小40歲新娘 叫46歲一聲岳父

2023-11-15 00:15

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說