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上海太太徵丫鬟 月薪14萬要「跪式服務」自稱奴婢 唱歌跳舞貼身伺候

聯合新聞網／即時報導
上海太太徵人，要求丫鬟跪式服務。下跪示意圖。（取材自Ingimage）
上海太太徵人，要求丫鬟跪式服務。下跪示意圖。（取材自Ingimage）

中國上海近日出現一則徵人啟事引發討論，有家庭應徵「不住家阿姨」，工作內容必須以跪式服務伺候太太，太太伸腳要為她穿鞋子、抖肩脫衣服，相當於古代的貼身丫環，身高165公分以上、體重55公斤以下，會唱歌跳舞、長相乾淨，月薪14萬人民幣（約1.9萬美元）。許多網友拋棄尊嚴直呼想應聘。

根據搜狐報導，上海近日貼出一則徵人啟事，內文為「工資14萬人民幣，上海一個住家需要不住家阿姨，早上九點到晚上九點，服務一位太太」。

工作內容：伺候太太需要跪式服務，太太一伸腳就知道給穿鞋子，一抖肩就給脫衣服，自尊心很強的不要，要有眼力見，就相當於古代的貼身丫環。

要求：身高165公分以上、體重55公斤以下，高中以上學歷，要會唱歌、會跳舞，長相乾淨的。

媒體聯繫該家家政公司，對方告訴記者已經徵到兩名保母，分別負責白班及夜班。不過當地市監局介入調查後，發現根本沒有找到人，不過徵人啟事是事實，雇主也是確實存在，但雇主要求應聘者先提供一段影片，要求應聘者自稱「奴婢」，後續家政公司認為雇主動機不單純，便沒有繼續協助找人。

此徵人啟事引發網上熱烈討論，有網友哀怨說「可惜我是男的，不然我也報名」，還有人說「月薪三千都幹得沒尊嚴，月薪十四萬老闆傷傷我的自尊怎麼了」、「工作時間我沒自尊」、「十四萬別說跪地，可以把我栓門口」。不過也有網友反對表示「為什麼一定要跪式服務？」、「今天為了十四萬讓人跪著，明天有二十萬是不是可以打別人巴掌？」。

上海太太徵丫鬟。（取材自微信）
上海太太徵丫鬟。（取材自微信）

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