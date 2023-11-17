這種房子最好不要買 風水專家曝史上最雷格局

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多數人一輩子只能買一次房子，不少人會注意格局風水。台灣設計師邀請風水師簡少年分享四種開門不能見的煞氣，以及一種「史上最雷格局」，並提出改善方法。

設計師表示，古人常講的風水，以現代的角度來看，便是講究環境帶來的影響，並加入心理學的要素，把環境造成人們的思慮和擔憂加入考量。

至於「煞氣」一詞，可分開來看，煞意指形狀形成人們的恐怖、擔憂之心；氣則指濁氣，例如衛浴等地易有濁氣。

設計師表示，陽宅第一煞為「穿堂煞」，這種格局是兩扇門對開，空氣對流強烈，人坐在房裡容易被風影響，對心臟造成負擔。此外，也因對門的對流旺盛，但空間其他地方卻不通風，形成濁氣停留。

穿堂煞的化解方法很簡單，只要在門和門中間加裝門片、屏風，改變風流動的方向即可，便能阻擋風對流過於旺盛。若是租屋族，則建議在門與門中間擺放一整片屏風，或是放很多書、雜誌的書櫃，便能化解穿堂煞。

另外近年小坪數房型和開放式廚房很流行，若格局結合兩者，則容易遇到「開門見灶」的問題，也就是開門就看到廚房，古代的廚房不僅有灶神，還有代表家產的米缸，若是開門就見灶，等於是「錢財露白」的概念。

現代來看，則引申有不在意隱私 、粗心大易，因而有花錢如流水、漏財的狀況。

遇到開門見灶，設計師指出，只要在裝潢時在玄關設計拉門、屏風遮蔽視線即可，避免一入門直接看到廚房。

另一開門見煞，為「開門見廁」，指的是玄關入門就能看到廁所。廁所為家中的濁氣生成之地，一開門就看到廁所，容易沾染髒汙，久了恐變成病氣，易有衰運和容易生病。

家有開門見廁格局，設計師建議，廁所要保持乾淨，每天每天定時清潔刷洗，營造整潔的空間。

再來可在廁所採用「隱藏門設計」，不僅材質密封性較佳，能擋住濁氣和氣味，外觀也看不出是廁所，可形成遮蔽概念。最後則建議可在廁所加裝抽風乾燥系統，加強廁所的空氣循環，避免濁氣生成。

第四種煞為「開門見鏡」，在玄關入門便看到鏡子，容易不小心嚇到自己；晚上燈光昏暗時，也意見到鏡子反觀，造成心理壓力，形成不安全感，破解方法很簡單，便是將鏡子收起來。

另外近年不少系統家具的案例中，也可看到一個很好的作法，就是把鏡子設計在玄關櫃中，或是在玄關櫃中加裝活動五金，平時不需要時可闔上門板，出門和穿鞋時再打開照鏡子。

至於史上最雷格局，則是「廁所居中」， 也就是廁所在格局的正中間，這種房子，在最重要之處，卻充滿濁氣和濕氣，散發出去不僅對居住環境有影響，身體健康也堪憂。

如何判斷廁所是否在房子的中間？可將格局圖擺出來，房子的四個角落不加陽台，畫個十字，中間便是正中心。或是畫成9個方格，去看廁所是否在正中間。

設計師建議，買房最好不要挑廁所居中的格局，一旦家裡已是這樣的格局，可把廁所封起來，改成儲藏室，改用其他廁所。廁所居中也代表沒有對外窗，空氣不流通，這時可加裝通風系統，加強空氣對流，保持環境的整潔和幽靜，就能化解風水。