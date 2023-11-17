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懷疑男友偷吃？網友教抓姦低成本新招 「立刻現形」

聯合新聞網／即時報導
網友為了報復男友偷吃，在對方家中各處灑亮粉。(取材自TikTok)
網友為了報復男友偷吃，在對方家中各處灑亮粉。(取材自TikTok)

不少人在做手作品時會用亮粉讓自己的作品閃閃發光，沒想到亮粉還能拿來「抓猴」。近期網路上流行一種「抓猴」方法，網友在不少地方放了亮粉，要測試看看另一半是不是有和其他異性往來。

據紐約郵報（New York Post）報導，這股「亮粉抓姦」的風潮是近期TikTok上的新流行。一名網友就在副駕駛座的遮陽板梳妝鏡灑亮粉，因為這樣如果男友開車載了其他女生，女生打開梳妝鏡時就會灑得滿座位都是亮粉，而亮粉又特別難清理，絕對會「凡走過必留下痕跡」。

@moximoments

He’s spending the next few years trying to get rid of all that glitter 😂 (via: @Nicole) 🎶: @Olivia Rodrigo ‘vampire’ #ex #revenge

♬ vampire - Olivia Rodrigo

另一名網友則把亮粉用來當作檢查老公有沒有打掃的工具。只見她在馬桶坐墊、浴缸和地板下都灑了亮粉，並在影片中寫道：「老公說今天會打掃廁所，我們來看看他到底有沒有打掃」。網友之後回頭檢查，她灑過亮粉的地方真的都被清理得一乾二淨，也讓其他網友說：「第一次看到丈夫真的有做事，好感動」。

還有一名網友則是在男友的家中各處灑了不同顏色的亮粉。網友在影片中提到男友偷吃，因此她在各處灑亮粉作為報復。只見房間的窗台、地毯、床墊，甚至是廁所、書桌抽屜……到處都充滿了亮粉，讓其他網友看了紛紛叫好。有網友就開玩笑說：「以後前男友大概看到亮粉就會想到妳」，也有人說這種報復方式雖然無害，卻會讓對方很痛苦，真是再好不過的報復方法了。

TikTok

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