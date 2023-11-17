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兩岸習慣大不同 陸女分享嫁給台灣人4點要適應地方

聯合新聞網／綜合報導
一名大陸女子分享與台灣男生結婚後遇到的生活差異。（取材自pexels/Alicia Zinn）
一名大陸女子分享與台灣男生結婚後遇到的生活差異。（取材自pexels/Alicia Zinn）

兩個家庭環境、生活習慣不同的人結婚多少都會有摩擦，更不用說台灣人和大陸人結了婚，得更要努力適應對方、熟悉彼此。一名中國大陸女子的老公是台灣人，她就在小紅書分享自己嫁給台灣人後有四點要適應的地方。

第一是平權意識，尤其在金錢方面，可能會讓人誤以為台灣男生很小氣。她說前男友是北方人，什麼錢都搶著付，如果讓女生來付就會覺得沒面子，後來和現在的老公在一起，初期都是男生付的比較多，但隨著她的收入增加，如今各種支出都是兩人共同承擔，但並不是約會時每餐都是「AA制」。

原PO認為既然現在講究男女平等，無論在金錢或其他方面，雙方都要承擔相應的責任，也因為自己比較獨立，一直以來秉持著「靠山山會倒，靠人人會跑」的觀念，所以不會因為家庭等因素耽誤自己賺錢，所以一起承擔支出的模式讓她覺得很OK。

第二是在台灣看病很方便，原PO說老公只要身體不舒服就想要去醫院，可能跟在台灣看病比較方便有關。她透露自己在大陸的習慣是，如果不是很嚴重的疾病，就直接買藥吃來解決，但老公每次都想要去醫院，她認為只是小病真的沒必要，而且醫院裡病毒多，醫生也只是開藥吃，因此讓老公抱怨是不是都不關心他。

第三是喜歡戶外活動，她說認識老公之前，自己特別宅，但現在已經被影響到想到處走走逛逛，也更喜歡自然風光，還愛上潛水、露營、釣魚等戶外活動。原PO覺得台灣男生身上普遍的「鬆弛感」比較強，聚在一起討論的話題不是經濟或國家大事，而是去哪玩、哪家美食好吃。

第四與家庭的聯繫非常密切，她說老公最常掛在嘴邊的一句話就是「家和萬事興」。原PO表示公婆姑姐人都非常好相處，大家的三觀也很正確，也都很有「界限感」，因此還蠻喜歡跟公婆家在一起，因為相處起來比較舒服自在。

釣魚 平權 小紅書

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