APEC峰會 「舊金山」的名字背後有怎樣的華人故事？

圖為舊金山大橋。(美聯社)

舉世矚目的APEC中美元首會晤之後，中國國家主席習近平於當地時間15日晚在舊金山 出席美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會併發表演講。習近平指出：「舊金山見證了中美兩國人民百年交往的歷史。158年前，大批中國工人來到美國，修建連接東西海岸的太平洋鐵路，篳路藍縷，在舊金山建起了西半球歷史最悠久的唐人街。」

「舊金山」這一中文譯名背後有怎樣的華人 故事？在缺乏現代機械的年代，鐵路華工如何完成太平洋鐵路建設？舊金山唐人街如何從艱難中發展起來？中國暨南大學教育部人文社科重點研究基地主任、國際關係學院／華僑華人研究院教授張振江就此接受中新社「東西問」專訪。

現將訪談實錄摘要如下：

●Q：San Francisco為何翻譯為「舊金山」？舊金山最早的一批華人移民 從事什麼工作，作出哪些貢獻？

張振江：19世紀中期，華人移民隨著加利福尼亞州的「淘金熱」成規模地來到美國。他們主要的落腳點是一座名為San Francisco的城市，華人移民習慣稱之為「金山」。從這一中文譯名中，可以看出華人移民對這座城市的最初印象和對美好生活的期待。後來澳大利亞墨爾本也發現了金礦，為了與「新金山」墨爾本區分開來，華人將San Francisco改稱為「舊金山」，這一中文譯名沿用至今。

這些華人移民也被稱為「金山客」。除了「淘金」之外，他們更多從事其他體力勞動，不僅參與修建了首條橫貫美國東西部的鐵路──太平洋鐵路，也參與開採礦山、墾荒種植、修建各種公共基礎設施，為當地經濟發展與現代化貢獻力量。在此過程中，他們歷經重重磨難，有很多人客死他鄉。

說到華工的貢獻，從個人維度來看，他們勤勤懇懇地勞作，將辛苦攢下的積蓄寄回國內，讓家中父母和妻兒過上更好的生活，也用於支持家鄉的建設。從歷史維度來看，美國內戰結束後，經濟發展步入快車道，需要大量勞動力，華工勤奮努力、吃苦耐勞，為美國的工業化建設、西部開發作出了不可磨滅的貢獻。

●Q：1869年5月10日，首條橫貫美國東西部的太平洋鐵路竣工，這條鐵路的建成凝結了無數鐵路華工的血汗。在缺乏現代機械的年代，華工如何完成這項偉大的工程？

張振江：太平洋鐵路于1863年開始施工。由中央太平洋鐵路公司承建的西段工程地形複雜，施工難度大。尤其是內華達山脈地勢險峻，稀薄的氧氣和刺骨的寒冷讓工程進展緩慢。於是中央太平洋鐵路公司決定雇傭華工修建鐵路。1865年，大批中國工人來到美國，成為修建鐵路的主力軍。

共有約1萬至1.5萬名華工參與太平洋鐵路建設，並承擔了最艱巨地段的興建。在缺乏現代化機械的年代，華工僅靠繩索懸掛在懸崖峭壁，用錘子和鋼釺等工具，一寸一寸開山鑿路，展現了吃苦耐勞的品質和工匠精神。數以千計的華工因山石爆破、隧道塌方、暴風雪災和其他事故而喪生，為舖就太平洋鐵路付出了生命。

鐵路華工的故事曾一度塵封在歷史中。近年來，他們的事跡愈來愈多地呈現在世人眼前。2014年5月，美國勞工部將鐵路華工列入榮譽紀念堂，鐵路華工成為進入該紀念堂的首批亞裔群體。2019年5月，舊金山市議會通過提案，將每年5月10日定為舊金山「鐵路華工日」，以表彰鐵路華工的貢獻。

●Q：作為北美洲歷史最悠久的唐人街之一，舊金山唐人街如何從艱辛中發展起來？又經歷了哪些變遷？

張振江：舊金山唐人街是西半球歷史最悠久的唐人街，早期華工的生活艱難困苦，大家聚居在一處抱團取暖、互相幫助，唐人街就這樣建立起來了。唐人街不僅是華人居住地，也可以為當地居民提供各類生活服務，隨著中餐館、理髮店、裁縫舖等一間間開起來，「三把刀」（菜刀、剃刀和剪刀）也成為華人謀生的工具。

1906年舊金山發生大地震，整座城市遭到巨大破壞，唐人街也在地震中被毀。政府和開發商曾計畫把華人住戶永久遷出唐人街，重新開發該區域。但經過華人據理力爭，唐人街得以在原址重建。事實上，自1882年美國國會通過《排華法案》之後，華人移民的處境非常艱難，該法案直到1943年才被正式廢除。

《排華法案》廢除後的一段時間裡，華人的地位仍沒有得到明顯提昇。1964年，美國《民權法案》簽署生效，禁止任何基於種族、膚色、宗教、性別或國家出身的歧視行為。此後，包括華人在內的各少數族裔的地位才逐漸得到改善，華人移民及其後代開始前往美國各大城市，並積極融入主流社會。

隨著華人移民的社會融入，以及新移民的構成變化，舊金山唐人街的吸引力減弱，唐人街的人口規模縮小。但這並不意味著唐人街的衰落，只能說是一種變遷，這一方面與華人的經濟和社會地位改善、受教育程度提升有關，另一方面也與城市發展規畫有關。

舊金山唐人街是當地華人發展歷程的微縮景觀，也見證了舊金山這座城市的發展。經過漫長歲月的洗禮，如今舊金山唐人街依然保持著濃郁的中國風情和族裔特性，中式建築、中國商品、中餐美食等匯聚於此，東西方文化在這裡交融。唐人街還會定期舉辦豐富多彩的中華文化活動，成為西方社會瞭解中華文化的窗口。

●Q：2011年李孟賢當選舊金山市歷史上首位華裔市長，他的當選對當地華人意義重大。如今舊金山華人群體融入主流社會的程度如何？

張振江：隨著自身實力和社會地位的提昇，舊金山華人對當地事務的參與度提高，參政熱情昇溫。2011年，李孟賢成為舊金山首位華裔市長，致力於維護少數族裔和移民權益，還重點關注社會上的弱勢群體。任職期間，他曾推動舊金山養老金系統改革、可負擔房屋建設等；推出減稅計畫，吸引大批科技公司搬遷到舊金山。李孟賢的父母是廣東台山移民，當選市長前他曾三次回到家鄉祭祖，在擔任市長期間，他也積極推動舊金山與中國各地的友好往來。

如今，當地華人的能見度和話語權有了很大提升。這不僅體現在參政議政方面，在各個領域，華人都取得了亮眼成績。經過辛苦打拼，老一輩華僑華人在異國他鄉扎下了根。華人家庭很重視子女教育，華二代、華三代受教育程度高，突破了祖輩以「三把刀」為主的傳統行業，成為「三師」（工程師、醫師、會計師）和「三家」（科學家、企業家、發明家）。他們將東西方的優秀價值觀融合在一起，更主動地融入當地主流社會，施展才華和抱負。

●Q：華僑華人在溝通中國與世界方面有何優勢？應如何助力中美民間交流？

張振江：在溝通中國與世界的過程中，作為一個特殊的群體，華僑華人顯示出「中華根性」「在地性」和「跨國性」的特徵。「中華根性」指的是他們無論身處何地，血脈中總有著中華文化的特質，諸如敬祖愛鄉、抱團互助、勤儉持家、尊師重教等。「在地性」指的是他們能入鄉隨俗，具有善於學習、積極融入、落地生根和貢獻當地的態度。「跨國性」指的是他們利用「中華根性」和「在地性」的能力與特長，不僅將中國與住在國聯系起來，也將住在國與整個世界聯系起來，成為文明交流互鑒的踐行者和獲益者。

華僑華人擁有廣泛的商貿網絡、資金和人脈，未來可以繼續擔當中美往來暢通、友好交流的橋樑。華僑華人在積極融入當地主流社會的同時，也可以發揮融通中外、熟悉住在國文化和社會的優勢，成為美國民眾認識中國、瞭解中國的一扇窗，增進兩國民間交往。