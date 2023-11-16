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全球6大奇特慶典 猴子吃Buffet、冰凍髮藝、柳橙大戰上榜

中央社／綜合報導
旅遊業者16日公布全球六個新奇古怪慶典名單，其中包含泰國猴子節，每年11月間泰國華富里市鎮的當地社區居民會為猴子舉辦一場盛大饗宴。（圖：Booking.com提供）
旅遊業者16日公布全球六個新奇古怪慶典名單，其中包含泰國猴子節，每年11月間泰國華富里市鎮的當地社區居民會為猴子舉辦一場盛大饗宴。（圖：Booking.com提供）

旅遊業者公布全球六個新奇古怪慶典名單，西班牙人體疊羅漢、泰國獨有的猴子自助餐奇景、加拿大冰凍髮藝大賽等上榜。

世界各國皆有舉辦結合當地歷史、文化、習俗的慶典、競賽與嘉年華，其中有些慶典活動奇特，看到的旅客無不瞠目結舌。旅遊業者Booking.com發布新聞稿，公布全球6個最新奇古怪慶典，要讓旅客有全新的旅遊體驗。

西班牙塔拉戈納／疊羅漢大賽

Booking.com表示，每年10月1日到2日期間，西班牙東北部的塔拉戈納小鎮會在塔拉科體育場廣場（Tàrraco Arena Plaza）舉辦獨特的慶典疊羅漢大賽（Concurs de Castells），每個隊伍將會挑戰誰能疊出最高的人塔。

Booking.com介紹，疊羅漢大賽可追溯到18世紀，已被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產代表作名錄，競賽中將有32個由各個年齡層組成的隊伍，比賽中隊伍們會打造將近13公尺高的人塔，隊員們必須發揮超高的團隊合作精才才能成功，現場還有舞蹈及音樂表演，傍晚時也會有壯麗的煙火秀。

泰國華富里市／猴子節

Booking.com指出，泰國猴子節是每年的11月26日，每年這天泰國華富里市鎮的當地社區居民，會為猴子舉辦一場盛大饗宴，不僅有色彩繽紛的水果、新鮮蔬菜，還有各式各樣的果汁。

Booking.com說，猴子節節慶源自於1989年，當地一名當地商人為了感謝可愛的猴子們為華富里帶來人潮所舉辦的活動，當地的三塔寺（Phra Prang Sam Yot）在13 世紀時是印度教的朝拜地點，現在則成為數千隻猴子的家，人們會在節慶時提供大量的香蕉、蘋果、葡萄與果汁供其享用。

墨西哥瓦哈卡／蘿蔔之夜

墨西哥的瓦哈卡則是在耶誕節時有不同的慶祝方式，Booking.com表示，每年12月23日瓦哈卡都會舉辦蘿蔔之夜（Noche de los Rábanos），瓦哈卡以傳統木雕工藝聞名，這個節日是為了在當地聖誕市集上吸引旅客目光，從1897年開始舉辦正式比賽，當地政府甚至畫分土地，種植活動專用的蘿蔔。

蘇格蘭勒威克／聖火節

Booking.com表示，蘇格蘭「設得蘭群島」的勒威克是個偏僻但有著壯麗風景的景點，每年1月最後一個星期二，是勒威克聖火節。

Booking.com說，勒威克聖火節起源自1880年代，是設得蘭群島一年當中最大的節日，活動包含一系列遊行，參加的人會穿著維京傳統服飾，慶典高潮是點燃大型火炬，以及燃燒槳帆船。

義大利伊夫雷亞／柳橙大戰

義大利則有柳橙大戰，Booking.com說，伊夫雷亞（Ivrea）位於義大利西北部，每年的2月中都會舉辦慶典，其中慶典尾聲的柳橙大戰（Battle of the Oranges）更是重頭戲。

Booking.com指出，柳橙大戰的起源可追溯至1808年，象徵並紀念鎮上的一場地方起義行動，不過現在改以柳橙和保護墊取代刀劍武器，這場慶典會有9隊柳橙投手，有些隊伍甚至會駕著馬車駛過伊夫雷亞，約7000名群眾會蜂擁上街參戰，據估計會用掉超過6000噸，相當於420萬顆柳橙。

加拿大育空／冰凍髮藝大賽

Booking.com表示，加拿大的育空每年則是會舉辦國際冰凍髮藝大賽（International Hair Freezing Contest），這項競賽始於2011年，比賽在塔基尼溫泉（Takhini Hot Springs）進行，分為數個類別，參賽者必須利用完全適合這項比賽的天氣條件讓頭髮結凍，做出造型，最天馬行空造型的參賽者將獲得優勝，獎品是一整年可以不限次數享受塔基尼溫泉。

泰國 義大利 加拿大

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