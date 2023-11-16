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想升級頭等艙？賓州空服員曝乘客「小手段」：搭訕沒用啦

聯合新聞網／即時報導
美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。示意圖。（取材自unsplash）
美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。示意圖。（取材自unsplash）

美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，25歲的德斯坦妮（Destanie）在某家航空公司擔任空服員，不過她並沒有透露自己任職的是哪家公司。她經常在TikTok上分享旅行時要注意的細節，也常分享擔任空服員遇到的趣事。

近期她在TikTok上分享乘客試圖「升級頭等艙」的手段，引發網友討論。德斯坦妮說，頭等艙通常都是坐滿的，不太可能會讓人臨時升等，而且通常就算要升等，也是要持有特殊的信用卡或是航空公司的貴賓才會升等。航空公司有一定的升等機制，按照乘客的等級來分配座位，因此不會隨便讓人升等。

但她在影片中提到，自己不只一次遇到有男乘客跑過來跟她搭訕，不斷稱讚她漂亮，甚至說她是「見過最美的空服員」，就是希望自己能夠換到頭等艙。只可惜德斯坦妮對於這種方式早已見怪不怪，男子最後依然沒有達成目的。

德斯坦妮也在影片中提到，坐在緊急出口附近的座位已經算是「升級版」的座位了。通常坐在那個位置的乘客都能得到免費的調酒，甚至還有人曾經試圖偷偷換座位坐在出口處。影片一出也吸引網友留言，有不少人就說自己希望下次能坐到出口處，喝杯免費的調酒。

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