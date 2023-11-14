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11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

聯合新聞網／即時報導
11月下半月有3星座運勢大漲，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財。示意圖。（路透）
11月下半月有3星座運勢大漲，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財。示意圖。（路透）

11月已經過去一半，根據搜狐網指出，下半月有三星座運勢如彗星般狂飆，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財，開啟人生新篇章，在運勢的巔峰上綻放光芒。

TOP3 水瓶座

水瓶座的朋友具有敏銳的智慧和商業天賦，通常多才多藝，願意嘗試各種新事物，像好奇的嬰兒一樣對周遭充滿好奇心。此外，他們也非常擅長社交，與各行各業的人互動中，能從他人身上學到各種不同的知識，並運用於自己的生活中，具有謀略和布局的智慧。

11月下旬，水瓶座的運勢將達到巅峰，他們的熱情和努力將帶來卓越的成就，事業將迎來蓬勃發展，累積可觀的財富，生活將變得精采無比。

TOP2 獅子座

獅子座的朋友擁有極為敏銳的感官，能輕鬆辨別出自己喜歡什麼、不喜歡什麼，展現強烈的自我意識，給人成熟、獨立，絕不倚賴他人的表現。

11月下旬，獅子座將迎來一波又一波的好運，事業前景將有所改變，轉機即將到來。獅子座將展現出令人矚目的逆襲，打臉那些曾瞧不起你的人，也永遠無法再質疑你攀登高峰的實力。

TOP1 天秤座

天秤座的朋友以聰明好學著稱，學習能力快、處事公正，並以現實角度看待問題，能快速適應新環境，是任何團隊中不可或缺的一員。他們尤其擅長處理人際關係，即便在危急時刻，仍能冷靜應對。

11月下旬，天秤座的運勢將迎來高峰，不但能借助豐富的人脈和經驗，還能獲得豐厚的報酬，生活將有明顯的轉變，帶來與過去不同的新局面。

三星

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