傲嬌腹黑3星座有仇必報：天蠍不意外、獅子愛面子、這星座天生高冷臉

有仇必報示意圖。（ingimage）

一般人受了委屈，有可能默默吞下去，但有些星座卻不一樣，表面裝的若無其事，背地裡卻一定要報復回來。搜狐網分享有三個星座傲慢、腹黑、很會記仇的星座。切記不要一不小心得罪這些人。

天蠍座

天蠍座平常看起來孤高傲慢，一副生人勿近的面孔，可能認識之後，你會發現他們話很多，似乎和誰關係都很好，甚至內心其實很善良的。天蠍是刀子嘴豆腐心的星座，他們對朋友也很好。

天蠍座的人記仇心很強。如果你侮辱了天蠍座，他們絕對會記恨，然後找時機報復。所以，不管得罪了誰，都不要得罪邪惡的天蠍座！

獅子座

獅子座自認是王者，也是最傲慢的星座。對獅子來說，面子比什麼都重要。不管發生什麼事，首先要顧到面子。

傲慢的獅子認為「我是國王」，若是有人攻擊他們，獅子絕對激烈還手，各種嘲諷和諷刺直接迎面而來。所以，當你面對獅子的時候，最好「說好話」連哄帶騙，不要得罪，否則你會後悔交朋友或愛上獅子！

摩羯座

摩羯座不像獅子座那樣天生傲慢，摩羯座的傲慢都是故意的，因為他們不善於表達自己，所以才會顯得傲慢，讓人想要遠離他們。他們通常有著一張高冷霸總的臉，但內心其實很無助。摩羯座平常沒事做，只想大家和平相處。

摩羯平日溫和，但是如果你傷到了摩羯座自尊，或者是侵犯到了他們的利益或底線，那就只能抱歉了。摩羯座的人就會處心積慮謀劃展開報復，而且他們計畫周密，你甚至不知道是誰在搞鬼。