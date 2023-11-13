我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐怖片導演殺害肢解華妻 鄰居曝「他痴迷各類武器」

柯文哲邀馬英九當藍白見證人 馬辦：朱立倫同意了

3星座最愛裝堅強：處女易內耗求關心 他怕被看不起自己偷哭

聯合新聞網／ 即時報導
三星座喜歡裝堅強，其實很需要關心。（示意圖／Ingimage）
三星座喜歡裝堅強，其實很需要關心。（示意圖／Ingimage）

有些人喜歡故作堅強，其實很需要他人的關心，《搜狐》整理三個表面看似堅強，其實很需要關心的星座，分別是處女座、牡羊座、獅子座。處女座好強，很在意少數的負面評價，容易自我懷疑加強焦慮，很需要他人給予關心。牡羊座一副天不怕地不怕的模樣，但只要被批評就會很難受，又不願暴露脆弱，他們需要耐心陪伴，才會願意打開心房。

處女座

處女座理性，很少流露出負面情緒，會保持優雅體面，很在意他人眼光，擔心自身不夠完美，又非常好強，會徒增自己的壓力，即使已經盡力了，但只要面對少數的負面聲音，他們又會自我懷疑，導致自身更加焦慮。

處女座不喜歡麻煩別人，即使內心痛苦不堪，依然會獨自承受，因此需要他人給予簡單關心，他們會因此感到治癒。

牡羊座

牡羊座平時一副天不怕地不怕的模樣，但依然有其感性的一面，別人一兩句批評就會讓他們很難受，但他們擔心被看不起，怕被人利用，因此不願暴露自身脆弱。牡羊座容易受傷，平時仗義善良，因此容易被傷害，但他們面對傷害不會選擇報復，而是會當認清一個人，苦往肚裡吞。

當牡羊座受傷後還裝作雲淡風輕之際，不需要戳破他們，只要以真誠耐心陪伴，他們就會慢慢打開心房。若是看到他們狼狽模樣，還能拉他們一把，牡羊座會發自內心感謝對方，未來也會加倍回報。

獅子座

獅子座的人很堅強，總是充當別人的肩膀，卻不善於依靠別人，他們不會說出自身難處，只會把痛苦的事當成笑話來說，全都是為了哄他人開心，時間久了他人也忘了獅子座需要安慰與關心。

獅子座渴望關心，即使是簡單的問候，也能溫暖他們一整天。獅子座具有王者風範，天生喜歡行俠仗義，肩上的擔子總是比較重一些，但他們也有脆弱的一面，尤其是到了晚上，難過的情緒就會蜂擁而至。但他們為了面子，不願意把脆弱坦露在外，因此只會將悲傷留給自己。

上一則

停車收到「神祕小卡」 網看內容笑翻：傷害不大 侮辱性極強

下一則

用ChatGPT寫裁決出包遭查 巴西法官辯：工作負擔太重了

延伸閱讀

處女座的女朋友

處女座的女朋友
星座／11月12日至11月18日 牡羊座感情得意 處女座有驚有喜

星座／11月12日至11月18日 牡羊座感情得意 處女座有驚有喜
4星座做事靠譜又有責任感 獅子雙商在線、這星座天生王者

4星座做事靠譜又有責任感 獅子雙商在線、這星座天生王者
「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

熱門新聞

圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。(ingimage)

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

2023-11-08 06:23
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

2023-11-08 19:58
五個星座最容易成為「職場黑馬」，一起看看有誰上榜了吧。（取材自pexels）

5星座天生能力強 最有望成為「職場黑馬」獅子成領導、雙子有優勢

2023-11-08 07:58
透過星座分析，瞭解每個人的隱藏性格。（ingimage）

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

2023-11-06 19:03
保鮮膜除了拿來保存食物，也有人發現新功用。圖為保鮮膜示意圖。(本報資料照片)

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

2023-11-07 00:29
中國一名新娘找了丈夫前任們組成伴娘團，安排了一場惡整計畫，圖為示意圖。（取材自pexels）

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

2023-11-11 19:10

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板

美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板