3星座最愛裝堅強：處女易內耗求關心 他怕被看不起自己偷哭

三星座喜歡裝堅強，其實很需要關心。（示意圖／Ingimage）

有些人喜歡故作堅強，其實很需要他人的關心，《搜狐》整理三個表面看似堅強，其實很需要關心的星座，分別是處女座、牡羊座、獅子座。處女座好強，很在意少數的負面評價，容易自我懷疑加強焦慮，很需要他人給予關心。牡羊座一副天不怕地不怕的模樣，但只要被批評就會很難受，又不願暴露脆弱，他們需要耐心陪伴，才會願意打開心房。

處女座

處女座理性，很少流露出負面情緒，會保持優雅體面，很在意他人眼光，擔心自身不夠完美，又非常好強，會徒增自己的壓力，即使已經盡力了，但只要面對少數的負面聲音，他們又會自我懷疑，導致自身更加焦慮。

處女座不喜歡麻煩別人，即使內心痛苦不堪，依然會獨自承受，因此需要他人給予簡單關心，他們會因此感到治癒。

牡羊座

牡羊座平時一副天不怕地不怕的模樣，但依然有其感性的一面，別人一兩句批評就會讓他們很難受，但他們擔心被看不起，怕被人利用，因此不願暴露自身脆弱。牡羊座容易受傷，平時仗義善良，因此容易被傷害，但他們面對傷害不會選擇報復，而是會當認清一個人，苦往肚裡吞。

當牡羊座受傷後還裝作雲淡風輕之際，不需要戳破他們，只要以真誠耐心陪伴，他們就會慢慢打開心房。若是看到他們狼狽模樣，還能拉他們一把，牡羊座會發自內心感謝對方，未來也會加倍回報。

獅子座

獅子座的人很堅強，總是充當別人的肩膀，卻不善於依靠別人，他們不會說出自身難處，只會把痛苦的事當成笑話來說，全都是為了哄他人開心，時間久了他人也忘了獅子座需要安慰與關心。

獅子座渴望關心，即使是簡單的問候，也能溫暖他們一整天。獅子座具有王者風範，天生喜歡行俠仗義，肩上的擔子總是比較重一些，但他們也有脆弱的一面，尤其是到了晚上，難過的情緒就會蜂擁而至。但他們為了面子，不願意把脆弱坦露在外，因此只會將悲傷留給自己。