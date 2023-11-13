舊金山為APEC洗街、鋪路、趕遊民 會場外兩條街仍是「鬼城」？

舊金山疫情前後判若兩個世界，原本生氣蓬勃的都會區，因遠距辦公變得空蕩。APEC前夕，政府全力整頓市容，能否藉由這場盛會擺脫厄運論調，備受期待。（中央社）

就像是沒打掃住家環境的夫妻突然發現鄰居要來拜訪一樣，加州舊金山 正開啟緊急模式，準備迎接數千名深具影響力的亞太經濟合作會議（APEC ）貴賓。

法新社報導，舊金山這次整頓市容的企圖心很明顯，試圖整頓近年來這個破舊市中心有關公然吸毒、遊民 、垃圾和犯罪的惡名。

反APEC聯盟舊金山大規模示威，抗議場面浩大，一名舊金山畫家索性當場拿起畫筆描繪示威場景。（中央社）

APEC太平洋國家領袖峰會本周登場，舊金山主要街道已清掃乾淨，路面坑洞重新補平，而多國外交官員、媒體、企業人士將駐足的購物暨商業區也有一整隊的警察在巡邏。

一名自稱「奧利佛」（Oliver）的慢跑人士昨天告訴法新社說：「這裡以遊民帳篷營和毒販而惡名昭彰」。他說，市府為了APEC，「基本上剛把市容清乾淨」。

這樣的成果，有點像把雜物通通堆到家裡客房，把門一關，然後暗自希望來訪的鄰居千萬別要求開門進去看。

舊金山部分街道非常整潔和寬闊，通常被一個個帳篷占據的地下道一塵不染；另外有些道路因為最近剛經過高壓清洗而閃閃發光，甚至有點飄香了。

反APEC聯盟今天在舊金山市區發起大規模示威，抗議資本主義、氣候變遷，並呼籲解放巴勒斯坦，上萬名示威者嘗試逼近APEC會場時遭警方防堵。（中央社）

然而，主要街道後面一兩條街，這座城市的弱點就顯而易見：吸毒者仍倒在門口，精神疾病者仍對天怒吼著。

由於舊金山壓倒性偏向自由派，市府也由民主黨人士把持，因此這裡就淪為政治右派拳打腳踢的沙袋，成了他們口中因怯懦政策而衰敗的實例。

而這不僅僅是美國國內議題。華文媒體也猛攻這座城市是「犯罪天堂」和「鬼城」。

反APEC聯盟於舊金山發起大規模示威遊行，有團體高舉已故中共領導人毛澤東、前蘇聯領袖列寧等人的頭像，反對共產主義。（中央社）

APEC峰會 能成為說好「舊金山故事」的機會？

對舊金山市管理人員來說，APEC成了改變他們口中「誤解陳述」的大好機會。

市長布里德（London Breed）告訴媒體：「讓人遺憾的是，（講述）舊金山故事的人，也許甚至不住在這裡，而是照著他們從社群網站上所看到的來說。」

她說：「我認為，外界有關舊金山的批評當中，有一部分是其他主要城市也在面臨的挑戰。」

她說：「（強效類鴉片止痛劑）芬太尼（fentanyl）危機對美國各地的衝擊尤其龐大，而舊金山正在…努力解決這個問題。」

「我希望人們有親身體驗舊金山的機會，並訴說一個完整的故事。」

反APEC聯盟拉起「拒絕自由貿易和剝削」、「反對錯誤經濟和氣候政策」、「解放巴勒斯坦」等各式各樣標語布條，有團體自製人偶諷刺當權者。（中央社）

市長辦公室說，去年有3600個新企業在舊金山開張；而市內一向欣欣向榮的餐飲業也即將大展身手：這一星期要想在高級餐廳訂到座位恐非易事。

雖然這不足以堵住某些人的悠悠之口，例如億萬富豪馬斯克（Elon Musk）老愛到自家社群平台X猛批舊金山。但對布里德來說，她真的「在這些社區、公園和開放空間中看到了很多活力和令人興奮的事」。