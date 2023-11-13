史上最高價葡萄酒窖藏 台灣國巨董事長珍藏美酒將登蘇富比

精選La Tâche拍品。（圖：蘇富比提供）

台灣國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）也是知名美食家、美學家。如今，他的窖藏即將於香港 蘇富比（Sotheby's）上拍，為拍賣 史上最重要且價值最高的葡萄酒窖藏。首場拍賣「淵博卓絕的酒窖臻藏」將於11月24日至25日在香港文華東方酒店舉槌，呈獻共1500件拍品、約8000瓶佳釀，拍品清單已透過線上圖錄率先曝光。「寰宇百味 · 名釀珍饈」全系列藏品將分五場拍賣於12個月內陸續推出，預計成交額高達5000萬美元；首場拍賣旨在勾勒該羅萬象收藏之規模和品質，隨後的拍賣則會重點展現個別產區或類型的葡萄酒。

美食家及美學家陳泰銘。（圖：蘇富比提供）

這次拍賣相當特別的是，陳泰銘基於分享美酒的立場，希望能讓更多人感受他精挑細選的名釀，系列拍賣所呈獻的每個酒款，他都會至少保留一瓶與親朋摯友一同享用。而這次拍賣將於11月23日至25日以為期三天的慶典形式舉辦，其中11月24日至25日為現場拍賣，地點為香港文華東方酒店及一系列頂尖餐廳，包括唯一一家在義大利 之外榮獲米其林三星的義大利餐廳81⁄2 Otto e Mezzo BOMBANA，以及米其林二星餐廳Arbor，其他盛宴包括由世界頂級廚師掌廚的佳餚將與卓越的葡萄酒完美搭配。

美食家及美學家陳泰銘之顯赫窖藏即將於蘇富比上拍。（圖：蘇富比提供）

首場拍賣的焦點拍品為法國葡萄酒，例如1959年的Krug（一瓶估價2萬8000港元／約3596美元起）；Krug系列以「體現特質」 為特色，1959年的種植季節歷了春霜、氣溫變化不穩、冰雹甚至旱災，然而收成期間的完美天氣確保了葡萄狀態良好、含糖量充足、酸度低，造就出經得起時間考驗的佳釀。沙龍香檳（Salon）相當獨特，因為它只生產一款香檳，就是採用單一風土地區的葡萄、只在最好的年份釀製的白中白（Blanc de Blancs）香檳。此次上拍的1971年份Salon Le Mesnil（2馬格南瓶1.5公升裝，每瓶估價9萬5000港元／約1萬2201美元起 ），種植季遇上了霜凍、冰雹和黴菌等重重挑戰，但9月的天氣炎熱乾燥，使葡萄成熟得宜，釀製出風味複雜深邃，具有勒梅尼爾地區的白堊土強烈鹹味。

精選Romanée-Conti拍品。（圖：蘇富比提供）

由Lalou Bize-Leroy擁有及經營Domaine Leroy酒莊，是勃根地地區最早採用生物動力法（biodynamic farming）種植的先驅者之一；如今該酒莊的22公頃土地幾乎全部種植黑皮諾，其中包括八個特級園，其中面積最小的是占地僅0.27公頃的Musigny。此次拍品中有兩瓶1991年的Domaine Leroy Musigny Grand Cru，估價約17萬港元（約2.2萬美元）起。其他焦點包括一以色列王瓶Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche Grand Cru 1971年（估價85萬港元／約10.9萬美元起）、12瓶Domaine Armand Rousseau Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 1990年（估價35萬港元／約4.5萬美元起）、一馬格南瓶Henri Jayer Vosne-Romanée Cros Parantoux Premier Cru 2001年（估價40萬港元／約5.1萬美元起）、6瓶Cheval Blanc 1947年（估價30萬港元／約3.9萬美元起）。