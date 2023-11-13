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Coldplay高雄開唱歌迷High跳 周遭住戶：震到像侏羅紀世界

記者吳慧芬／高雄即時報導
天團Coldplay在高雄世運主場館演唱會狂吸8.6萬人次歌迷，破世運主場館紀錄。（記者吳慧芬／翻攝）
天團Coldplay在高雄世運主場館演唱會狂吸8.6萬人次歌迷，破世運主場館紀錄。（記者吳慧芬／翻攝）

英國天團Coldplay結束在高雄世運主場館演唱，8萬多歌迷場內外跟著High跳，造成附近住家震動，有住戶形容地震到「進入侏羅紀世界」，對此，物理老師說，這類因聲音隨著空氣、地面傳送所造成的震動，無法與板塊推擠的地震相比，不會影響建物結構的安全，居民不妨當做是體驗免費的演唱會。

歌手張惠妹在台北小巨蛋唱三天三夜，讓全場上萬名歌迷跟著跳，曾引發小巨蛋附近住家投訴，感覺像地震，而Coldplay上周末在高雄世運主場館的演唱會，據高市府統計，場內外人數高達8萬6505人次，足足是張惠妹演唱會8倍式威力，有世運主場館旁軍校路一帶居民也說，感受到如「進入侏羅紀世界」、地震般的震盪。

天團Coldplay前天與昨天在高雄演唱會，高雄捷運共計疏運56.5萬人次。（記...
天團Coldplay前天與昨天在高雄演唱會，高雄捷運共計疏運56.5萬人次。（記者吳慧芬／翻攝）

對此，五福國中物理老師黃之新表示，居民感覺有震動，其實是來自兩個途徑，一是演唱會聲音，藉由空氣來傳遞，另一個是幾萬人參與演唱會的跳動，藉由地面來傳送，兩種震動都是能量的傳遞，但這種能量，與地震造成的能量相比，是微乎其微，因為地震是地球的板塊運動，能量是非常大的。

黃之新說，幾萬人一起跳的能量，要引起建築物的共振，有一個先決條件是頻率要一致，但整場演唱會要跳動頻率持續一致性，機率是不高的，所以軍校路一帶居民所稱感受像地震，比較像是聽到演唱會聲音，同時也感受到微微震動，但這些震動都無法達到地震程度。

黃之新說，居民不妨就把它當做是免費演唱會，這種震動也不會對建物產生危害性，而演場會只要減少重低音，且避免全體在同一時間跳躍，改成隨意跳，就能減少振動噪音的問題。

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