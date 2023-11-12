「驚奇隊長2」北美周末票房4700萬 創漫威英雄片最慘成績

「驚奇隊長2」上映首個周末北美票房4700萬美元，雖是當周末最高，但卻是「漫威電影宇宙」史上最低開映成績。圖為劇照。（美聯社）

最新超級英雄片「驚奇隊長2」（The Marvels）正在創造歷史，卻不是往好的方向：這部片周末期間在北美撈進約4700萬美元票房，雖高居第一，卻是「漫威 電影宇宙」史上最低開映成績。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，「驚奇隊長2」開映成績「是前所未見的漫威（Marvel）票房崩盤」。他說，超級英雄片第二章通常表現比首章要好，但「驚奇隊長2」比原始「驚奇隊長」（Captain Marvel）少了67%，且距離打平它2.2億美元製作成本還很遙遠。

例如，漫威去年11月推出的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）同樣是續集片，但開映周末的成績是「驚奇隊長2」的近四倍，達1億8130萬美元。

根據市場研究公司Comscore數據，漫威這部新片的開映成績，也是這個製片廠表現最差的一部作品，打破了先前紀錄保持人、2008年「無敵浩克」（The Incredible Hulk）寫下的5500多萬美元成績。

分析人士表示，在多部超級英雄片成功登上票房大片後，「驚奇隊長2」的表現能否作為影迷看厭了超級英雄片的明確指標，目前還很難說。

葛羅斯認為，許多因素影響這類電影的院線表現，包括串流服務的崛起、好萊塢演員先前的罷工行動（導致「驚奇隊長2」主角在內的卡司無法為作品進行宣傳），以及這類型作品不乏多部「缺乏想像力和糟糕的電影」。

本周末排名第二的電影為「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy's），據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據，有約900萬美元進帳。

本周末北美票房排名第二的電影為驚悚片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」。圖為劇照。（美聯社）

排名第三的是「泰勒絲 ：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour），周末有590萬美元成績，上映五周的美加總票房來到1億7250萬美元。

本周末北美票房第三的是「泰勒絲：時代巡迴演唱會」。圖為歌手泰勒絲5月在田納西州的演出。（美聯社）

排名第四的是蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導的「普瑞希拉」（Priscilla），吸金480萬美元，與上個周末的500萬美元大致持平。本片主角卡莉史派妮（Cailee Spaeny）已藉由此角贏得威尼斯影展最佳女主角獎肯定。

本周末北美票房排名第四的電影是講述歌手「貓王」故事的「普瑞希拉」。圖為劇照。（美聯社）

排名第五的是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）根據歷史翻拍的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），這部由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）和莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）主演的電影，周末北美票房達470萬美元。

本周末北美票房第五的是根據歷史事件翻拍的「花月殺手」。圖為劇照。（美聯社）

而排名第六至第十的作品依序為：「保留者」（The Holdovers），320萬美元；「伯利恆之旅」（Journey to Bethlehem，暫譯），240萬美元；「汪汪隊立大功：超級大電影」（Paw Patrol: The Mighty Movie），180萬美元；「激進墨西哥 」（Radical），180萬美元；「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer），120萬美元。