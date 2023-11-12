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71歲市長「太老不選」 33歲市府職員當選日本最年輕女市長

中央社／東京13日專電
日本京都府八幡市長選舉12日投開票，由33歲的前京都市政府職員川田翔子擊敗對手，成為日本史上最年輕的女性市長。（取材自X平台@shoko_kawata）
日本京都府八幡市長選舉12日投開票，由33歲的前京都市政府職員川田翔子擊敗對手，成為日本史上最年輕的女性市長。（取材自X平台@shoko_kawata）

日本京都府八幡市長選舉12日投開票，由33歲的前京都市政府職員川田翔子擊敗對手，成為日本史上最年輕的女性市長。

讀賣新聞報導，川田出生於奈良市，畢業於京都大學，曾任京都市政府職員，去年2月開始擔任前參院議長山東昭子的私人秘書，並在71歲的八幡市長堀口文昭宣布辭職之後，受到自民黨、立憲民主黨與公明黨推薦，競選八幡市長。

川田翔子的對手是代表日本維新會、43歲的前京都府議員尾形賢，以及代表共產黨、62歲的前八幡市議員龜田優子，兩人的政治歷練都比川田豐富不少。

不過，川田在選戰中特別強調自己「33歲」的年輕優勢，提出支援托育與振興商店街等政見，表示要「打造一個人們願意持續生活下去的城市」，加上她受到自民、立民與公明3黨的國會議員支持，呼聲極高。

12日晚間開票後，川田獲得1萬516票，勝過尾形賢的8334票，以及龜田優子的5878票。這次投票率為43.67％，較上一次投票率29.64％上升14.03個百分點。川田也打破紀錄，成為日本全國史上最年輕的女性市長。先前最年輕的女市長是2020年以36歲年齡首度當選的德島市長內藤佐和子。

前八幡市長堀口文昭的任期原本到明年2月26日期滿，但他在今年8月召開記者會，宣布將於10月底辭職，把市長選舉提前到今年秋天舉行。

堀口三度當選八幡市長，但他在記者會上表示「沒有信心未來四年能維持健康，因此不會競選第四個任期，將在這次任期退休」。

他並表示，「為了讓新市長順利接管，考慮到明年度的預算時程，因此10月底辭職是一個好選擇」。如果八幡市依照原計畫在明年2月舉行市長選舉，新市長的意見將無法反映在明年度的預算當中。

除了年齡因素，堀口文昭提出的污水業者管理條例修正案，今年6月遭到市議會否決，甚至執政黨派系成員也不挺他。他表示，「這讓我萌生了辭職的想法」。

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