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「驚奇隊長2」北美票房奪冠 卻寫漫威宇宙最低開片成績

中新社／洛杉磯12日電
「驚奇少女」伊曼維拉尼、布麗拉森以及泰娜帕麗斯在「驚奇隊長2」組隊對抗強敵。(圖:迪士尼提供)
「驚奇少女」伊曼維拉尼、布麗拉森以及泰娜帕麗斯在「驚奇隊長2」組隊對抗強敵。(圖:迪士尼提供)

「驚奇隊長2」（The Marvels）自10日首映以來連奪北美單日票房冠軍，在最新一期北美周末票房排行榜上亦遙遙領先。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月12日發布的電影市場數據，29部影片北美周末票房（11月10日至12日）報收約8633萬美元，與前一周末相比上漲約37%。 

美國漫威超級英雄電影「驚奇隊長2」是拉動本輪漲勢的主力。這部動作冒險奇幻片以約4700萬美元首映周末票房，在該統計周期北美周末總票房中占據半壁江山。加上北美以外市場，該片總票房現約8850萬美元，成為漫威電影宇宙中收入最低的一部。該片開畫反響平平，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.2、MTC評分50、爛番茄新鮮度63%（272評），CinemaScore打分為B，4項數據均遜於2019年的「驚奇隊長」（Captain Marvel）。

朴敘俊(右)與布麗拉森在「驚奇隊長2」有歌舞戲。(圖:迪士尼提供)
朴敘俊(右)與布麗拉森在「驚奇隊長2」有歌舞戲。(圖:迪士尼提供)

布麗拉森回歸「驚奇隊長2」前積極健身。(圖:迪士尼提供)
布麗拉森回歸「驚奇隊長2」前積極健身。(圖:迪士尼提供)

在新片衝擊下，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy"s）周末票房環比下跌近53%，以約900萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前這部恐怖片北美累計票房約1.27億美元、總票房約2.52億美元。

電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）以約590萬美元周末票房，從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。上映一個月以來，該片在北美累計收獲超過1.72億美元，總票房接近2.41億美元。

在第80屆威尼斯影展獲主競賽單元金獅獎提名的「普瑞希拉」（Priscilla），雖然第三個上映周末放映影院再次大幅增加，但票房環比下跌4.9%，以約479萬美元續居本期榜單第4位。 

歷史犯罪劇情片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）緊隨其後，以約465萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第5位。該片北美累計票房現約5994萬美元，總票房逾1.37億美元。 

10月27日小範圍亮相的「滯留者聯盟」（The Holdovers），此番隨著放映影院數量從兩位數增至三位數，周末票房環比增加463%，以約320萬美元從上期榜單第16名躍升本輪排名第6位。這部喜劇劇情片口碑頗佳，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.4、MTC評分81、爛番茄新鮮度96%（188評）。

與「驚奇隊長2」同日上映的另一部新片「伯利恒之旅」（Journey to Bethlehem），以約243萬美元首映周末票房躋身本期榜單第7位。目前主要電影網站對這部音樂電影的評價為IMDb評分6.9、爛番茄新鮮度76%（17評），CinemaScore打分為A－。

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