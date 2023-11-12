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印度聖城迎排燈節 220萬盞油燈再創世界紀錄

中央社／新德里12日電
印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞動員2萬5000名志工，在河堤點亮超過220萬盞油燈，刷新去年創下的金氏世界紀錄。（Getty Images）
印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞動員2萬5000名志工，在河堤點亮超過220萬盞油燈，刷新去年創下的金氏世界紀錄。（Getty Images）

印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞（Ayodhya）動員2萬5000名志工，在河堤點亮超過220萬盞油燈，刷新去年創下的金氏世界紀錄。

今天是印度排燈節（Diwali），阿尤德亞城發展署在循例於排燈節前夕在河堤舉辦點燈活動，今年有2萬5000名志工參與，擺放並點燃油燈222萬3000盞，比去年紀錄多出將近64萬7000盞。

金氏世界紀錄工作人員到場認證，以無人機計算了油燈的數量，確認刷新紀錄。

阿尤德亞城距新德里約688公里，神明下凡的古印度英雄羅摩（Rama）據信在這出生，因而成為聖城。自2017年開始，這座城市每年都會舉辦在河堤點燈的活動，油燈數量也從一開始的17萬1000盞，擴增到現今的規模。

根據印度陰曆，排燈節是在第8個月的第15天。這一天，印度教信徒根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana）典故，家家戶戶張燈結綵，並以陶土容器裝油點燈放在門口，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」。

印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）透過社群平台X祝福民眾佳節快樂，並表示一盞燈可以照亮許多盞燈。人類同樣可以透過與有需要的人分享，為他們的生活帶來幸福和歡樂。

駐印度代表處10日也慶祝排燈節，由駐印度代表葛葆萱主持，館處點起絢麗燈光，並用花瓣繪製「藍果麗」（Rangoli），以印度奶茶、點心、乾果與禮品，慰勞全體館員推展台灣與印度雙邊關係的努力。

葛葆萱表示，在外交部及代表處努力下，台灣與印度關係達到史上最佳，雙方在科技、文化及供應鏈等領域都有交流合作，去年雙邊貿易額更創下84億美元的歷史新高，且駐孟買辦事處也在籌設中，將成為台灣在印度的第3個駐點。

由於排燈節正值冬天將至之際，德里鄰省農民為換耕而焚燒稻稈，加上街友焚燒木柴或廢棄輪胎取暖，導致空氣品質極差。但得力於政府勸導民眾勿燃放爆竹，加上前天意外下雨，讓德里罕見度過一次空氣品質較佳的排燈節。

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