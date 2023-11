影／客機降落變「跳跳車」連4次失敗 驚險一瞬間網瘋傳

西班牙航空公司Canary Fly一架客機近日準備降落在蘭薩羅特島(Lanzarote)時,疑因跑道颳起狂風,在著陸時失控彈跳4次,宛如跳跳車,將飛機拋回空中;最終機長不得不中止降落重新繞島飛行,直到第二次嘗試才成功,整段驚險畫面在網路上瘋傳。

每日郵報報導,這架Canary Fly ATR 72-500飛機7日從大加那利島(Gran Canaria)飛往蘭薩羅特島的蘭薩羅特機場(Lanzarote Airport),沿海跑道攝影機拍攝的影片顯示,中午12點52分飛機從3號跑道準備降落時,機身在空中疑因風勢強勁不斷晃動,機長隨後奮力將飛機拉直準備著陸,不過卻碰到一系列狀況。

A very tough landing attempt by 2010 delivered CanaryFly ATR 72-500 plane (EC-MSM) at the César Manrique-Lanzarote Airport (ACE) on Tuesday (07 Nov.) operating flight PM618 from Gran Canaria (LPA), that aborted the landing after multiple bounces on Runway 03.



