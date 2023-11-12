影／客機降落變「跳跳車」連4次失敗 驚險一瞬間網瘋傳

西班牙航空公司Canary Fly一架客機，疑因跑道颳起狂風，在著陸時失控彈跳4次，驚險畫面曝光。（翻攝自X平台）

西班牙航空公司Canary Fly一架客機近日準備降落在蘭薩羅特島（Lanzarote）時，疑因跑道颳起狂風，在著陸時失控彈跳4次，宛如跳跳車，將飛機拋回空中；最終機長不得不中止降落重新繞島飛行，直到第二次嘗試才成功，整段驚險畫面在網路上瘋傳。

每日郵報報導，這架Canary Fly ATR 72-500飛機7日從大加那利島（Gran Canaria）飛往蘭薩羅特島的蘭薩羅特機場（Lanzarote Airport），沿海跑道攝影機拍攝的影片顯示，中午12點52分飛機從3號跑道準備降落時，機身在空中疑因風勢強勁不斷晃動，機長隨後奮力將飛機拉直準備著陸，不過卻碰到一系列狀況。

A very tough landing attempt by 2010 delivered CanaryFly ATR 72-500 plane (EC-MSM) at the César Manrique-Lanzarote Airport (ACE) on Tuesday (07 Nov.) operating flight PM618 from Gran Canaria (LPA), that aborted the landing after multiple bounces on Runway 03.



📹Lanzarote Webcam pic.twitter.com/ceA1e4QUF8 — FL360aero (@fl360aero) November 8, 2023

輪子一碰到停機坪，飛機就開始不受控制地彈跳，第1次彈跳將飛機稍稍彈回空中，機鼻劇烈搖晃向前傾斜，雖然機長仍嘗試降落，不過接著又連續彈跳3次，將飛機高彈回空中；最終機長被迫升空，繞島飛行並重新降落，最終才在第二次嘗試時成功。

蘭薩羅特島是一座火山島，形成於約3500萬年以前，被聯合國 教科文組織（UNESCO）列為生物圈保護區（Biosphere Reserves）。

ATR 72為飛機製造商ATR製造的雙發渦槳民航機，是ATR 42的改良型號，機身加長4.5公尺，載客數提升至72人，油箱及航程也均升級。目前ATR 72型全球已出售超過1,000架，包含我國立榮航空的16架。

有片／狂風大作！ 客機變「跳跳車」連4次降落失敗

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