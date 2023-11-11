老化將成可治療疾病 相關產業價值2025年達6000億

研究人員嘗試以治病方式來對抗人體老化，希望藉此延長人類壽命。圖為日本新成立的老年足球聯盟，球員須年滿80歲。(路透)

美國已進入高齡化，老年人愈來愈多，每日有1萬多人年滿65歲；營養學者、研究長壽健康的瑟琳娜·潘(Serena Poon)表示「老化是一種疾病，一種可以治療的疾病。」

瑟琳娜與商業夥伴、哈佛遺傳學者辛克萊爾(David Sinclair)正在進行全球巡迴演說，向聽眾及潛在的投資 人宣揚健康長壽的理念。

直到去年，瑟琳娜還希望自己能活到120歲，現在她不願意說出具體的數字，但對於人類晚年的未來充滿熱忱；辛克萊爾在其著作中表示：「老化將變得非常容易解決，比應對癌症 還容易。我們可以在有生之年治療老化。」

近年來，追求長壽的基因掏金熱潮已經被宣傳為十項全能的產業，預計2025年價值將達到6000億元。二甲雙胍(Metformin)、白藜蘆醇(resveratrol)、雷帕黴素(rapamycin)等保健品被視為延緩老化的革命性奇蹟；為了追求更長壽更健康的生活，營養、運動、睡眠、大量生物標誌(biomarker)、情緒健康與社會參與等基本的所有一切都是需要改善並持續監測的領域。

長壽在近幾年已發展出多個面向，對於科學家和科技巨頭而言，這是一個巨大、加速發展的研究領域，是「生物駭客 」(biohacking)的聖杯，也是生物科技財富的潛在寶庫。

長壽已成為一個熱門詞彙與產業，部分原因是巨大的進步以及對研究的投資，追求長壽是歷史、信仰與神話的永久主題；伊利諾大學(University of Illinois)專門研究老化的奧斯漢斯基(S. Jay Olshansky)表示，推廣抗老化之長生不老藥是「世界上第二古老的職業」，不同之處在於，現代科技終於跟上這一觀念的步伐。