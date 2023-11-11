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大谷翔平捐全日本小學6萬個棒球手套 獲讚動機好感人

記者楊德宜／台北即時報導
美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平，將捐出6萬個棒球手套，給全日本約2萬所的小學。（取材自大谷翔平Instagram）
美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平，將捐出6萬個棒球手套，給全日本約2萬所的小學。（取材自大谷翔平Instagram）

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平日前在Instagram發起「一起來打棒球」的活動，將捐出6萬個棒球手套，給全日本約2萬所的小學。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，此舉感動了很多人，日本媒體都在熱烈討論這個話題。

矢板明夫說，大谷翔平打算贈送給全日本每所小學3個棒球手套，都是低年級學生用的。考慮到不讓左撇子的小朋友錯失與棒球結緣的機會，決定送出2個左手手套，還有1個左撇子專用的右手手套。大谷翔平這篇文章已超過100萬名粉絲按讚、逾萬筆留言。

矢板明夫表示，有記者最近實地走訪各地小學，看到校方紛紛把這則新聞的剪報貼在牆上，列為全校朝會的報告主題。有的學校沒有棒球場，但老師和小朋友們都表示，會利用下課時間傳接球，周末也會到公園或棒球場去打棒球。現在，孩子們最大的期待，就是能夠趕快用到大谷送的棒球手套。

大谷翔平說，「我希望這個手套能成為我們下一代『夢想與勇氣』的象徵。因為棒球給了我擁有充實人生的機會，所以我希望透過捐贈手套這件事，讓孩子們接觸棒球這項運動，並激發孩童們對棒球的興趣」。

矢板明夫表示，據統計，大谷翔平送出這6萬個手套，預計要花上10億日圓（約660萬美元），對大谷來說不是什麼大問題。根據日本媒體報導，已經成為自由球員的大谷，現在是美國各大球隊爭相簽約的對象。有望簽訂大聯盟史上最豐厚的5億美元的合約。

矢板明夫說，很多成功人士都會用捐贈的方式來回饋社會，大谷這一次的回饋方式卻十分特別。「因為他捐贈的對象，是和自己當年一樣追求夢想的棒球少年。同時他還照顧到了左撇子的孩子們，讓人感到非常溫暖」。

「今天的日本，也面臨了棒球人口逐漸萎縮的狀況」。矢板明夫表示，身為大聯盟頂級球星的大谷，正在為今後棒球的發展，貢獻自己的一份力量。

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平，將捐出6萬個棒球手套，給全日本約2萬所的小學。（...
美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平，將捐出6萬個棒球手套，給全日本約2萬所的小學。（取材自大谷翔平Instagram）

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