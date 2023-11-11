我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

拜習會即將登場 投資人可期待什麼、哪些別指望？

不只貼身上 暖暖包放這裡「促進血液循環」有效驅逐寒氣

聯合新聞網／即時報導
將暖暖包貼在椅子前緣溫暖大腿，能促進血液循環。（取材自twitter）
將暖暖包貼在椅子前緣溫暖大腿，能促進血液循環。（取材自twitter）

天氣轉涼，冬季到來的時候，不少人都會購買暖暖包來取暖。不過暖暖包除了貼在身體衣物之外，其實還有其他的妙用。近來日本媒體，就分享了一個暖暖包的嶄新使用方式。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本警視廳警備部災害對策課近來在官方twitter分享，指出暖暖包除了一般的用法之外，還可以貼在椅子的前緣，如此一來坐下時，大腿就會剛好放在暖暖包的位置，讓溫度促進血液循環，有效幫助體內驅寒。

日本全國溫度已經漸漸降溫，這樣的作法可說非常的實用，也能在天氣寒冷，不想開暖氣或停電時使用。不過貼文提醒，不要讓身體的肌膚直接接觸暖暖包，以及腿部偶爾也要動一動，不要長時間靠在暖暖包上，以免有燙傷等意外。

許多網友看了紛紛表示「居然是貼在椅子上！？好特別的發想」、「原來如此」、「這招真的不錯，這就來實踐看看」、「好棒的點子」、「警視廳竟然會發這種文」、「我去看球賽時就曾帶著暖暖包這麼做」、「以前常常被罵姿勢不好，結果去改善血液循環後就好很多」、「使用完的暖暖包，裡頭的鐵還能當肥料，稍微灑在家中的植物土壤裡喔」。

日本

上一則

在英港農種韭菜送英王 查理親自接收「有說有笑」

下一則

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

延伸閱讀

以色列因戰事停供天然氣 埃及民眾飽受停電之苦

以色列因戰事停供天然氣 埃及民眾飽受停電之苦
金山近8000戶突停電 原因待查

金山近8000戶突停電 原因待查
突然停電 舊金山數千戶受影響

突然停電 舊金山數千戶受影響
聖塔安那焚風襲南加 火災風險升級恐停電

聖塔安那焚風襲南加 火災風險升級恐停電

熱門新聞

節氣「立冬」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

2023-11-05 00:18
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

2023-11-04 04:45
圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。(ingimage)

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

2023-11-08 06:23
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

2023-11-08 19:58
五個星座最容易成為「職場黑馬」，一起看看有誰上榜了吧。（取材自pexels）

5星座天生能力強 最有望成為「職場黑馬」獅子成領導、雙子有優勢

2023-11-08 07:58
透過星座分析，瞭解每個人的隱藏性格。（ingimage）

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

2023-11-06 19:03

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」
豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
好萊塢明星也愛吃 紐約華埠傳奇餐廳「華園」提破產保護

好萊塢明星也愛吃 紐約華埠傳奇餐廳「華園」提破產保護