最新研究：規律睡眠習慣 比睡足8小時更有益健康

最新研究指出，規律的睡眠比睡足一定時數更重要。(Getty Images)

最新研究指出，規律睡眠，也就是固定時間上床去睡，按時起床，對人類健康、壽命的影響，其實比起每天睡足一定時數來得更大。

福斯數位新聞(Fox Digital News)報導，據發表在「睡眠」(Sleep)期刊的這篇研究指出，規律睡眠比起最不規律睡覺，可減少早死的機率20%到48%，不論什麼原因，都是一樣。

睡眠不規律的不良習慣，包括入睡及起床時間不一定、睡覺或午睡被打斷。

這篇論文的合撰人、哈佛醫學 院研究學人伯恩斯(Angus Burns)指出，睡得夠久依然很重要；睡得夠久、入睡及起床時間恆定的人，夭折率最低。但是，睡得較少但較規律，比起睡得較久但不規律，一般死亡率要來得低。

伯恩斯表示，因為工作及家庭要求、很難睡足七到九個小時的人，得知這個消息應該會很高興；很多人覺得，睡眠受到社會或工作要求而有拘束，假如能辦到至少規律睡眠，那麼便對健康有益。

這篇研究沒評估睡很少帶來的影響。人們睡眠時間固定，但只睡不到三或四小時，是可能的事，他們比起睡眠並不固定但睡足八小時的人，健康只怕來得差。

在另一篇研究裡，學者們研究受測者難以入睡有多頻繁，以及他們是否服藥睡覺，結果發現睡眠最健康的人可延壽4.7年，比起睡眠習慣最不健康的人要多活2.4年。這項研究發表在QJM醫學期刊。

波士頓布萊根婦女醫院「睡眠及作息失常部門」(Division of Sleep and Circadian Disorders)學人魏佛(Matthew Weaver)表示，很多研究成果都顯示，睡眠沒規律，對健康有很多負面影響，例如與肥胖 症及新陳代謝症候群，此外還與心血管疾病、高血壓 、發炎及疼痛增多，都有關係。

影音來源：Bloomberg Quicktake